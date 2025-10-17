Evo kako vam tijelo govori da vam nedostaju vitamini

Ako primijetite određene promjene na koži, vaše tijelo pokušava ‘reći’ da mu nedostaju vitamini ili minerali. Ovo su promjene na koje treba obratiti pažnju.

Pucanje kože na usnama: Nedostatak željeza, cinka i B vitamina (B2, B3, B12).

Rješenje: Jedite blitvu, kikiriki, mahunarke, perad, losos, tune, jaja i povrće poput brokule i crvene paprike.

Crveni osip i gubitak kose: Nedostatak vitamina B7 (biotin).

Rješenje: Jedite kuhane jaja, losos, avokado, gljive, orašaste plodove i banane.

Promjene na koži poput akni: Nedostatak esencijalnih masnih kiselina, vitamina A i D.

Rješenje: Konzumirajte losos, sardine, orašaste plodove, povrće poput mrkve i crvene paprike te izložite se suncu za vitamin D.

Trnci i peckanje u rukama i nogama: Nedostatak vitamina B skupine, poput B9, B6 i B12.

Rješenje: Jedite špinat, šparoge, grah, jaja i perad.

Grčevi i bolovi u mišićima: Nedostatak magnezija, kalcija i kalija.

Rješenje: Jedite banane, bademe, lješnjake, tikvice, trešnje, jabuke, brokulu i povrće tamnih listova, piše miss7.

