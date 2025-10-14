Kardiolozi upozoravaju: Ova navika spavanja značajno povećava rizik od pritiska

Ako vam prehrana i tjelovježba ne daju željene rezultate, možda problem leži u snu, piše EatingWell.

“San pomaže u kontroli krvnog tlaka uravnotežujući hormone, živce i krvne žile. Kada ne spavate dobro, vaš tlak može ostati visok noću i tijekom dana”, objašnjava kardiolog dr. David C. M. Corteville. Američka udruga za srce zato je 2022. godine san uvrstila među ključne čimbenike zdravlja srca.

Trajanje, kvaliteta i redovitost sna

“Različiti aspekti sna, koliko dugo spavate, koliko dobro spavate i koliko ste redoviti, svi utječu na rizik od visokog tlaka”, kaže dr. David Rizik.

Ističe kako je idealno spavati između sedam i devet sati. To potvrđuju i neke studije koje pokazuju da spavanje kraće od sedam sati povećava rizik od hipertenzije za sedam posto, a manje od pet sati za jedanaest posto.

Jednako je važna i kvaliteta sna. Kako pišu iz Eating Well, osobe koje loše spavaju imaju do čak 48 posto veći rizik od razvoja hipertenzije od onih koje kvalitetno spavaju. Uz sve to, važno je voditi brigu i o redovitosti sna.

Razlog tomu je što neredoviti obrasci spavanja dodatno opterećuju tijelo. Samo tjedan dana neredovitog sna može povisiti tlak, a istraživanja pokazuju da varijacije od svega 30-ak minuta povećavaju rizik za više od 30 posto.

Kako poboljšati san i sniziti tlak?

Male promjene u rutini mogu imati velik učinak, smatraju liječnici i savjetuju:

Održavajte raspored spavanja: Idite na počinak i budite se u isto vrijeme svaki dan, čak i vikendom

Pripremite mirno okruženje: Spavaća soba treba biti tiha, tamna i prozračna.

Isključite ekrane 30 do 60 minuta prije spavanja.

Stvorite rutinu opuštanja: Čitanje, istezanje ili tiha glazba.

Izbjegavajte kofein, alkohol i teške obroke prije spavanja.

Prestanite pušiti i boravite na dnevnom svjetlu: Ono pomaže u regulaciji unutarnjeg sata.

“Sunčeva svjetlost tijekom dana pomaže postaviti unutarnji ritam tijela, olakšavajući uspavljivanje noću”, zaključuje dr. Rizik.

