Zašto jedna limenka gaziranog pića bez šećera može biti gora po vas od običnog

Novo istraživanje povezuje navodno nezaslađena pića s povećanim rizikom od steatotičke bolesti jetre (MASLD). Glavna autorica istraživanja Lihe Liu navela je da se ovo događa čak i ako ih pijete umjereno.

“Ovi rezultati dovode u pitanje uobičajenu percepciju da su ova pića bezopasna i ističu potrebu da se preispita njihova uloga u ishrani i zdravlju jetre, naročito zato što se MASLD pojavljuje kao globalni zdravstveni problem”, ispričala je.

Istraživanja sve više ukazuju na vezu između umjetnih zaslađivača i povećanog rizika od metaboličkog sindroma, dijabetesa tipa 2 i srčanih problema. Sumnja se da neke zamjene za šećer narušavaju zdravlje crijeva, mijenjaju regulaciju šećera u krvi i potiču stvaranje krvnih ugrušaka.

Tim Lihe Liu je analizirao podatke više od 120.000 državljana Velike Britanije u periodu od 2009. do 2012. godine. Višak masnoće se nakupljao u jetri, što dovodi upale i potencijalnog oštećenja. Umor, malaksalost i bol u stomaku su među uobičajenim simptomima.

Konzumiranje više od jedne male limenke dijetalnog gaziranog pića dnevno rezultiralo je 60 posto većim rizikom od MASLD-a. Ista količina običnog gaziranog pića nosila je 50 posto veći rizik.

Obje vrste pića uzrokovale su masnoću u jetri, dok su samo dijetalna pića bila povezana s povećanim rizikom od smrtnih slučajeva uzrokovanih lošim radom jetre, prenosi Klix.

