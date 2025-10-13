Zdravlje

Zašto jedna limenka gaziranog pića bez šećera može biti gora po vas od običnog

4.3K  
Objavljeno prije 56 minuta

Nezaslađena gazirana pića se dugo reklamiraju kao zdravija alternativa gaziranim pićima. Međutim, istina je drugačija.

 Gazirano piće - Blogspot

Novo istraživanje povezuje navodno nezaslađena pića s povećanim rizikom od steatotičke bolesti jetre (MASLD). Glavna autorica istraživanja Lihe Liu navela je da se ovo događa čak i ako ih pijete umjereno.

“Ovi rezultati dovode u pitanje uobičajenu percepciju da su ova pića bezopasna i ističu potrebu da se preispita njihova uloga u ishrani i zdravlju jetre, naročito zato što se MASLD pojavljuje kao globalni zdravstveni problem”, ispričala je.

Istraživanja sve više ukazuju na vezu između umjetnih zaslađivača i povećanog rizika od metaboličkog sindroma, dijabetesa tipa 2 i srčanih problema. Sumnja se da neke zamjene za šećer narušavaju zdravlje crijeva, mijenjaju regulaciju šećera u krvi i potiču stvaranje krvnih ugrušaka.

Tim Lihe Liu je analizirao podatke više od 120.000 državljana Velike Britanije u periodu od 2009. do 2012. godine. Višak masnoće se nakupljao u jetri, što dovodi upale i potencijalnog oštećenja. Umor, malaksalost i bol u stomaku su među uobičajenim simptomima.

Konzumiranje više od jedne male limenke dijetalnog gaziranog pića dnevno rezultiralo je 60 posto većim rizikom od MASLD-a. Ista količina običnog gaziranog pića nosila je 50 posto veći rizik.

Obje vrste pića uzrokovale su masnoću u jetri, dok su samo dijetalna pića bila povezana s povećanim rizikom od smrtnih slučajeva uzrokovanih lošim radom jetre, prenosi Klix.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh