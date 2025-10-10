Ova četiri simptoma nikako ne biste trebali ignorisati

Kao i mnoge bolesti, multipla skleroza (MS) utječe na svakoga drugačije, donoseći simptome koji mogu varirati od blagih do teških. Ovo autoimuno stanje utječe na centralni nervni sistem, uzrokujući probleme poput slabosti mišića, promjena vida, utrnulosti i problema sa pamćenjem.

Postoji nekoliko karakterističnih znakova i simptoma multiple skleroze u ranoj fazi. Oni obično traju duže od 24 sata, javljaju se tokom nekoliko sati ili dana, pogoršaju se prije nego što vam bude bolje.

“Ovi problemi će se uglavnom manifestovati drugačije od bilo kojih drugih koje ste iskusili u svom normalnom, svakodnevnom životu”, kaže neurolog Robert Bermel.

Dr. Bermel na stranici Cleveland klinike podijelio je četiri potencijalna znaka i simptoma koje nikada ne biste trebali ignorirati.

Bolan gubitak vida na jednom oku – Uobičajeni rani znak multiple skleroze je optički neuritis, bolni gubitak vida uzrokovan upalom optičkog živca (živca koji povezuje oči s mozgom). Može se osjećati kao tupa ili probadajuća bol, a može se pogoršati kada pomičete oko.

“Što se tiče vida, ljudi to često opisuju kao ‘gledanje kroz zamrljane sunčane naočale’ s jedne strane”, objašnjava dr. Bermel, “To je obično vrsta zabrinutosti koja vas navodi da pozovete svog ljekara ili čak posjetite hitnu pomoć”.

Problemi s vidom mogu imati mnogo uzroka osim multiple skleroze.

Uporna slabost ili utrnulost udova – Vjerovatno vam se desilo da vam se ruka ili noga “uspavala” nakon što ste predugo sjedili u jednom položaju, što je dovelo do utrnulosti ili trnaca koji su nestali nakon nekoliko minuta. Ovaj rani simptom multiple skleroze osjeća se slično, ali traje satima ili danima.

Paraliza lica – Slabost mišića povezana s multiplom sklerozom može utjecati i na vaše lice, uzrokujući opuštanje ili privremenu paralizu mišića na jednoj strani. Također, može imati uzroke koji nisu povezani s multiplom sklerozom. Međutim, u svakom slučaju, potrebno je da vas pregleda ljekar čim je primijetite.

Teška, kontinuirana vrtoglavica- Vaš mali mozak i moždano deblo rade zajedno kako bi koordinirali različite funkcije i procese, uključujući ravnotežu i pokrete mišića. Kada multipla skleroza (MS) uzrokuje oštećenje vašeg malog mozga ili moždanog debla, možete osjetiti jake napade vrtoglavice.

Iako vrtoglavica može imati mnogo uzroka, vrtoglavica povezana s multiplom sklerozom je obično teža i traje najmanje dva dana. Možete se osjećati nestabilno i bez ravnoteže, kao da jedva možete hodati bez da se za nešto držite, prenosi KLix.

