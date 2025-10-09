Kako spavati sa začepljenim nosom? Isprobajte ove metode

Nedostatak sna dodatno pogoršava iscrpljenost i usporava oporavak, pa se mnogi pitaju kako spavati sa začepljenim nosom bez stalnog buđenja i okretanja.

Zašto je nos više začepljen navečer?

Kada legnete, gravitacija uzrokuje da se krv zadržava u nosnim žilama, što dovodi do oticanja sluznice i još veće blokade. To objašnjava zašto je začepljen nos navečer uvijek izraženiji nego tijekom dana. Bez obzira na to imate li prehladu, alergiju ili sinusnu infekciju, ovi savjeti mogu pomoći.

Kako spavati sa začepljenim nosom?

Evo praktičnih savjeta kako spavati sa začepljenim nosom:

podignite glavu dok spavate – dodatni jastuk ili lagano podizanje uzglavlja smanjuje nakupljanje krvi u nosnim kanalima i olakšava disanje

promijenite položaj spavanja – ako imate devijaciju septuma ili osjetite da vam je jedna strana nosa začepljenija, pokušajte leći na suprotnu stranu

topla para i tuširanje – udisanje pare iz vrućeg tuša ili posude s toplom vodom može brzo olabaviti sluz i otvoriti dišne puteve; još bolji učinak postiže se ako u paru dodate nekoliko kapi eukaliptusovog ulja

ispiranje nosa fiziološkom otopinom – korištenje neti posudice ili gotovih sprejeva pomaže ukloniti višak sluzi i alergene iz nosnih kanala; ako se pitate kako odčepiti nos bez kapi, upravo je ispiranje fiziološkom otopinom jedno od najučinkovitijih rješenja

ovlaživač zraka u spavaćoj sobi – suhi zrak pogoršava simptome, pa je dobro koristiti ovlaživač, osobito zimi ili kada grijanje isušuje prostor

topli napitci prije spavanja – čaj od kamilice ili đumbira može pomoći da se sluz razrijedi, a ujedno vas i umiri prije spavanja

prirodne tehnike opuštanja – blaga masaža točaka oko nosa ili akupresura može ublažiti osjećaj začepljenosti

izbjegavajte alkohol i iritanse – alkohol, dim cigareta i jaki mirisi dodatno pogoršavaju noćnu kongestiju

antihistaminici ili dekongestivi – ako je nos začepljen zbog alergije, antihistaminici mogu pomoći, a kod prehlade kratkotrajno se mogu koristiti dekongestivni sprejevi ili tablete (ali ne dulje od nekoliko dana)

nazalne trake ili intranazalni ulošci – ljepljive trake ili mali umetci koji šire nosnice poboljšavaju protok zraka i mogu smanjiti hrkanje

inhalacija eteričnih ulja – eukaliptusovo ulje u kombinaciji s parom ili kao mast nanesena na prsa može pomoći pri odčepljivanju nosa

đumbir ili kapsaicin – dodaci s đumbirom ili sprejevi s kapsaicinom (aktivna tvar iz čili papričica) mogu smanjiti upalu i ublažiti simptome

hidracija tijekom dana – pijenje dovoljno tekućine razrjeđuje sluz i olakšava njezin izlazak

održavajte sobu hladnom i čistom – spavaća soba bi trebala biti prozračna, umjereno hladna i bez alergena poput prašine ili dlaka kućnih ljubimaca; redovito mijenjajte posteljinu i perite jastuke.

Ako uz začepljen nos imate i visoku temperaturu, jake bolove u sinusima, zamućen vid, gnojni iscjedak ili simptome koji traju duže od tri sedmice, važno je javiti se ljekaru, prenosi Dnevnik.

