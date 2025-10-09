Hrana nije uvijek uzrok: Manje poznati razlozi zbog kojih se osjećate naduto

Nakupljanje plinova u probavnom traktu, koje često prati osjećaj nelagode, bol u stomaku ili podrigivanje, ne mora nužno imati veze s onim što ste pojeli.

Gastroenterologinja Monica Borka ističe da nadutost nerijetko potiče iz faktora povezanih s fizičkim, ali i psihičkim zdravljem. S tim u vezi, podijelila je nekoliko razloga zbog kojih biste mogli osjećati nadutost, a koji nemaju veze s ishranom.

Stres i tjeskoba

Naš probavni sistem usko je povezan s mozgom. Kada smo pod stresom, tijelo luči hormon kortizol koji direktno može utjecati na probavu i izazvati nadutost. Dakle, vaš stomak doslovno može “osjetiti” vaš stres.

Lijekovi i suplementi

Neki lijekovi mogu narušiti prirodnu ravnotežu bakterija u crijevima, izazvati zadržavanje tečnosti ili čak usporiti probavu. Dugoročna upotreba pojedinih lijekova može oštetiti probavni sistem. Analgetici često izazivaju zatvor koji posljedično vodi ka nadutosti. Čak i dodaci prehrani poput multivitamina ili željeza mogu imati sličan efekt.

Divertikuloza

Divertikuloza je stanje u kojem se male izbočine formiraju u zidu debelog crijeva, često kao posljedica prehrane siromašne vlaknima. Kada se te izbočine inficiraju, stanje prelazi u divertikulitis, a nadutost je jedan od simptoma. Iako se ovo stanje uglavnom javlja kod starijih osoba, sve češće pogađa i mlađe ljude.

Infekcije

Nadutost može biti i posljedica infekcija, posebno onih izazvanih bakterijom Helicobacter pylori u želucu ili infekcija urinarnog trakta. Uz nadutost, mogući su simptomi poput mučnine, bolova u stomaku, podrigivanja ili osjećaja žarenja.

Hormonalne promjene tokom menstruacije

Promjene nivoa estrogena i progesterona u danima prije i tokom menstruacije mogu uzrokovati zadržavanje tečnosti i osjećaj nadutosti. Dakle, nije sve u PMS-u samo stvar raspoloženja ili bolova jer i stomak pati, prenosi Klix.

