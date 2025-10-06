6 skrivenih znakova da vašem tijelu nedostaje kalcijum

Ovaj tihi, ali ključni mineral učestvuje u mnogim važnim funkcijama – pomaže mišićima da se kreću, nervima da prenose signale i srcu da kuca pravilno.

Ipak, njegov nedostatak često prolazi neprimijećeno jer simptomi mogu biti blagi i lako se zanemare. Dobra vijest je da jednostavne promjene u ishrani mogu brzo da poboljšaju stanje.

1. Grčevi i bolovi u mišićima

Ako vas često hvataju grčevi u nogama, posebno tokom noći, ili osjećate neugodne trzaje mišića dok ste u mirovanju, moguće je da vam nedostaje kalcijuma.

To je način na koji tijelo pokušava nešto da vam poruči. Lisnato povrće, poput špinata i kelja, jednostavno je rješenje. Možete ga dodati u smoothie, wok, variva ili salate.

2. Lomljivi nokti i beživotna kosa

Slabi, lomljivi nokti i kosa koja se proređuje ili gubi sjaj takođe mogu biti znak manjka kalcijuma. Ovi simptomi možda izgledaju samo kao estetski problem, ali zapravo govore o unutarnjoj neravnoteži.

Hrana bogata kalcijumom poput badema, chia sjemenki i susama može pomoći. Jednostavno ih pospite po ovsenoj kaši, dodajte u jogurt ili ih pojedite kao zdravi međuobrok.

3. Promjene raspoloženja i teškoće s koncentracijom

Osjećate se razdražljivo, zbunjeno ili vam je teško da se fokusirate? Moguće je da vaš nervni sistem pati zbog nedostatka kalcijuma.

U takvim slučajevima mogu pomoći jednostavne namirnice poput jogurta ili sira. Mala količina tokom dana može pomoći u stabilizaciji raspoloženja i povećanju mentalne jasnoće.

4. Trnci u prstima

Osjećaj trnaca ili peckanja, posebno u rukama i nogama, može biti znak da vaši nervi ne dobijaju dovoljno kalcijuma.

Biljna mlijeka obogaćena kalcijumom, poput bademovog, sojinog ili ovsenog, mogu biti jednostavan način da poboljšate unos bez promjene uobičajenih navika. Možete ih koristiti u kafi, žitaricama ili smoothieju.

5. Osjetljivi zubi i sklonost karijesu

Ako primjećujete da su vam zubi postali osjetljiviji na toplo, hladno ili slatko, to može značiti da vam nedostaje kalcijuma.

Ovaj mineral pomaže u očuvanju zubne gleđi. Tofu i tempeh, posebno ako su pripremljeni s dodatkom kalcijuma, dobar su izbor, prenosi Index. Možete ih dodati u salate, supe ili pržena povrća.

6. Bolovi u kostima i zglobovima

Bolovi u kostima bez očiglednog razloga često su rezultat dugotrajnog nedostatka kalcijuma.

Tijelo tada “posuđuje” kalcijum iz kostiju kako bi održalo osnovne funkcije, što dugoročno može oslabiti kosti, prenosi Nova.

Rješenje može biti konzumacija malih ribica koje se jedu sa kostima, poput sardina ili lososa iz konzerve. Dodajte ih u salatu, sendvič ili testeninu.

*Nedostatak kalcijuma ne mora odmah izazvati ozbiljne probleme, ali tijelo vam na vrijeme šalje znakove da nešto nedostaje, prenosi Nova. Srećom, uz nekoliko jednostavnih prehrambenih promjena možete znatno poboljšati svoje zdravlje. Slušajte svoje tijelo i postupno uvodite male, ali korisne promjene u jelovnik.

Najzastupljeniji mineral u našem tijelu kalcijum možemo naći i u prirodnim izvorima.

Ljekari preporučuju odraslima da unose najmanje 1.000 miligrama kalcijuma dnevno, a djeci, starijim osobama i ženama u postmenopauzi može biti potrebno još više.

