Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani: Podijelio važan razlog

Bez obzira na to radi li se o jedenju pogrešnih stvari za doručak ili opijanju u petak navečer, koliko god to voljeli, postoje neke stvari koje multivitamini ne mogu popraviti.

Liječnik na TikToku otkrio je popularni dodatak prehrani koji nikad neće uzeti, a za to ima dobar razlog. Dr. A, liječnik opće prakse sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koji dijeli savjete na TikToku, tvrdi kako multivitamine uopće ne vrijedi uzimati. Bez obzira na oblik u kojem ga uzimate, možda bi bilo bolje da uštedite tih pet eura i odustanete.

Iako postoje dodaci prehrani koji mogu biti “vrlo učinkoviti”, dr. A je objasnio: “Ali ovaj dodatak mnogi ljudi još uvijek uzimaju unatoč studijama koje pokazuju da može povećati stopu smrtnosti, a to vrijedi za bilo koji multivitaminski dodatak.”

Nadalje je dodao: “Znate da je stvar s tim multivitaminima, ako pogledate straga, oni često imaju više od 100 posto preporučenih dnevnih količina za sve vitamine i minerale, što može biti opasno, posebno vitamin A i vitamin K.”

Prema web-stranici NHS-a, količina vitamina A koja je potrebna odraslima je sljedeća:

“Količina vitamina A koja je potrebna odraslima u dobi od 19 do 64 godine je:

700 µg dnevno za muškarce

600 µg dnevno za žene.

Pravilnom prehranom trebali biste moći dobiti sav vitamin A koji vam je potreban. Vitamin A koji vašem tijelu nije odmah potreban pohranjuje se za buduću upotrebu. To znači da vam ne treba svaki dan.”

Kad je riječ o vitaminu K: “Odrasle osobe trebaju otprilike 1 mikrogram dnevno vitamina K za svaki kilogram svoje tjelesne težine.”

NHS također objašnjava da “nema dovoljno dokaza da bi se znalo kakvi bi mogli biti učinci uzimanja visokih doza dodataka vitamina K svaki dan.”

Međutim, dr. A kaže: “Nije potrebno imati 100 posto ovih vitamina i minerala, a za vitamin A i vitamin K, koji su topivi u mastima, mogu biti prilično opasni, a dugoročno mogu dovesti do zatajenja jetre, problema s kostima, čak i do problema s krvarenjem i poremećaja krvnih ugrušaka.”

Kad su u pitanju vitamini, savjetuje se da ono što nam je potrebno dobivamo uravnoteženom prehranom i dr. A zaključuje da je najbolje uzimati vitamine za specifične potrebe, a ne jednu vrstu za sve.

Provedite svoje istraživanje ili potražite savjet medicinske struke kako biste saznali što vam najbolje odgovara, prenosi Dnevnik.hr.

