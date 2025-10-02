Dva nova soja koronavirusa šire se SAD-om: Ljekari upozoravaju na neobične simptome

Najviše zaraženih zabilježeno je na sjeveroistoku SAD-a krajem augusta, dok je vrhunac vala infekcija zabilježen sredinom septembra. Prema podacima CDC-a, nivo koronavirusa u otpadnim vodama, koji se koristi za procjenu širenja infekcije, trenutno je na “umjerenom” nivou, iako najmanje četiri savezne države bilježe “vrlo visoke” vrijednosti.

Novi sojevi, iako većinom izazivaju uobičajene simptome poput glavobolje, umora, kašlja ili curenja nosa, donose i neuobičajene tegobe. Ljekari ističu da sve veći broj pacijenata prijavljuje jak bol u grlu, opisujući ga kao osjećaj “kao da je obložen žiletima”.

Dr. Aaron Glatt, infektolog iz njujorške bolnice Mount Sinai, rekao je da ovakav opis sve češće koriste pacijenti zaraženi novim varijantama.

Osim toga, stručnjaci upozoravaju na opadajuće stope vakcinacije, što može doprinijeti širenju virusa. Uprkos tome, doktori ističu da nije riječ o opasnijim sojevima od prethodnih, ali da i dalje predstavljaju rizik za starije osobe, hronične bolesnike i imunokompromitovane pacijente, prenosi Radiosarajevo.

“Koronavirus je ponovo u porastu. Iako smo u mnogo boljoj situaciji nego 2020. godine, povećan prenos i dalje je opasan za ranjive grupe”, rekao je dr. Tyler Evans, bivši glavni medicinski službenik New Yorka tokom prvog vala pandemije.

Dodatno, dr. Laura Malone iz Baltimora naglasila je da i blage infekcije mogu uzrokovati dugoročne posljedice, uključujući long Covid, piše Unilad.

