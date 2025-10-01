Obavezno uradite ovo nakon što napunite 20 godina, 10 minuta koji vam mogu spasiti život

Rak dojke, jedno od područja u kojem naučnici širom svijeta provode najintenzivnija istraživanja i razvijaju nove metode liječenja, sada je potpuno izlječiv kada se rano dijagnosticira. Međutim, za ranu dijagnozu ključno je da se žene jednom mjesečno pregledaju 10 minuta i da se odmah konsultuju sa ljekarom ako primijete bilo kakve sumnjive simptome.

“Navika koja spašava život za svaku ženu je da od 20. godine života obavlja mjesečni samopregled dojki pred ogledalom, a od 40. godine života da redovno ide na kliničke preglede, mamografiju i ultrazvuk u intervalima koje preporučuje ljekar”, rekao je specijalista opšte hirurgije prof. dr. Cihan Uras. Objasnio je rane znakove raka dojke i najsavremenije metode liječenja, nudeći važna upozorenja i preporuke.

Palpabilna masa

Čvrsta, obično bezbolna kvržica koja se može osjetiti bilo gdje u dojci ili blizu pazuha najčešći je prvi znak raka dojke. Nije svaka kvržica rak, ali svaku kvržicu treba shvatiti ozbiljno.

Uvlačenje bradavice

Uvlačenje bradavice prema unutra, spljoštenost ili promjena izgleda bradavice mogu ukazivati ​​na promjenu dubine tkiva. Promjene u obliku bradavice treba odmah procijeniti. Čak i jednostavan pregled može dovesti do rane dijagnoze, prenosi Hurriyet.

Udubljenje kože

Promjene na koži dojke, poput izgleda narančine kore, udubljenja, zadebljanja i ljuštenja oko bradavice, značajni su simptomi. Ove vizualne promjene pacijentice često doživljavaju kao kozmetičke probleme s kožom, ali osnovni uzrok može biti ozbiljniji.

Iscjedak i krvarenje

Spontani iscjedak iz bradavice, posebno krvav ili bistar, nije normalan. Ovo može biti simptom mnogih stanja dojke, uključujući i ona u ranoj fazi. Čak i ako je ova vrsta iscjetka uzrokovana infekcijom ili benignom lezijom, zahtijeva medicinsku procjenu.

Oticanje ispod pazuha

Pilpabilno povećanje limfnih čvorova u pazuhu može biti znak raka dojke u neinfektivnim stanjima. Oticanje u ovom području se često ignoriše, ali limfni čvorovi su zapravo znak da tijelo signalizira alarm.

Promjena oblika ili veličine

Ako primijetite nagli rast, asimetriju ili promjenu oblika jedne dojke u odnosu na drugu, svakako se trebate konsultovati sa ljekarom. Budući da žene često ne primjećuju suptilne promjene, redovni fizički pregledi pred ogledalom su ključni.

Najnovije metode u liječenju raka dojke

Personalizovani tretman: Ciljani lijekovi ciljaju ćelije raka, uzrokujući minimalnu štetu zdravom tkivu. Tumor i genetika svake pacijentice su jedinstveni, te se liječenje planira u skladu s tim. Kod pacijenata sa ćelijama pozitivnim na hormonske receptore, antihormonska terapija usporava rast tumora.

Onkoplastična hirurgija: Nakon adekvatnog uklanjanja kancerogenog tkiva, može se dodati plastična hirurgija kako bi se postigao prirodan estetski izgled nakon operacije.

Imunoterapija i pametni lijekovi: Lijekovi nove generacije koji jačaju imunološki sistem tijela pružaju značajan uspjeh kod nekih vrsta raka dojke.

Preciznija radioterapija: Nove tehnologije fokusiraju radioterapiju isključivo na zahvaćeno područje, smanjujući nuspojave i sprječavajući oštećenje okolnih organa. Nove tehnike skraćuju vrijeme liječenja i minimiziraju vrijeme oporavka pacijenata.

Minimalno invazivne metode: U operacijama raka dojke, velika pažnja se posvećuje zaštiti limfnih čvorova, a uzima se samo nekoliko uzoraka limfnih čvorova kako bi se spriječio limfedem i druge komplikacije, prenosi n1.

