To bi moglo značiti da ljudi odgađaju traženje potrebne stručne pomoći.

Kao primjer toga, istraživanje objavljeno u časopisu Circulation otkrilo je da su žene često prijavljivale probavne smetnje u mjesecu koji je prethodio srčanom udaru.

Otprilike 39 posto sudionica studije primijetilo je nelagodu prije srčanog udara, iako probavne smetnje obično nisu bile prisutne tokom samog srčanog udara.

National Health Service (NHS) opisuje probavne smetnje kao bol ili nelagodu u gornjem dijelu trbuha (dispepsiju) ili žareću bol iza prsne kosti (žgaravicu). Cilj studije bio je pružiti precizan prikaz simptoma koronarne bolesti srca kod žena i poboljšati razumijevanje ovih kritičnih znakova upozorenja, prenosi Klix.

“Trenutni opis ‘tipičnih’ srčanih simptoma temelji se prvenstveno na iskustvu muškaraca srednje dobi”, naveli su istraživači.

Istaknuli su da ova uska perspektiva “doprinosi nesporazumima kod laika, dovodi do netačne dijagnoze i uzrokuje da žene odgađaju traženje liječenja”. Studija je navela pet simptoma koji se mogu pojaviti mjesec dana prije srčanog udara.

Također su primijetili da su prethodne studije otkrile da je između 85 i 90 posto žena prijavilo više simptoma prije srčanog udara. Prema studiji, žene su prijavile sljedeće simptome u mjesecu prije srčanog udara: neobičan umor (71 posto), poremećaj spavanja (48 posto), kratkoću daha (42 posto), probavne smetnje (39 posto) i anksioznost (36 posto).

Žene su tokom srčanog udara iskusile sljedeće simptome: kratkoću daha (58 posto), slabost (55 posto), neobičan umor (43 posto), hladan znoj (39 posto) i vrtoglavicu (39 posto).

Britanska fondacija za srce (BHF) izjavila je da je kod žena 50 posto veća vjerovatnost da će im biti pogrešno dijagnostikovani srčani problemi nego kod muškaraca. Prema BHF-u, načini za smanjenje rizika od srčanog udara uključuju:

Održavanje aktivnosti – što dokazano poboljšava energiju, san i kvalitetu života

Održavanje zdrave težine i prehrane – to će pomoći vašem cjelokupnom zdravlju i spriječiti dodatno opterećenje srca

Ograničavanje količine alkohola koju pijete

Prestanak pušenja i korištenja drugih duhanskih proizvoda

Kontrolisanje visokog krvnog pritiska, nivoa holesterola i nivoa šećera u krvi (ako imate dijabetes)

Facebook komentari