Upozorenje stručnjaka: Doći će do globalne eksplozije raka!

Američki naučnici su otkrili da se broj novih slučajeva raka širom svijeta više nego udvostručio od 1990. godine, dostigavši ​​18,5 miliona do 2023. godine. U istom periodu, broj smrtnih slučajeva od raka porastao je za 74 posto na 10,4 miliona.Američki naučnici su otkrili da se broj novih slučajeva raka širom svijeta više nego udvostručio od 1990. godine, dostigavši ​​18,5 miliona do 2023. godine. U istom periodu, broj smrtnih slučajeva od raka porastao je za 74 posto na 10,4 miliona.

Ali predviđanja su još alarmantnija:

Predviđa se da će broj slučajeva raka porasti za 61 posto na 30,5 miliona do 2050. godine.

Također, predviđa se da će godišnja globalna stopa smrtnosti od raka porasti za približno 75 posto, dostigavši ​​18,6 miliona.

HITAN POZIV VLADAMA

Zabrinuti naučnici pozvali su vlade da kontrolišu globalni teret raka rješavanjem faktora rizika poput gojaznosti i pušenja, te proširenjem programa skrininga koji pomažu u ranom otkrivanju raka.

Michelle Mitchell, glavna izvršna direktorica organizacije Cancer Research UK, izjavila je kako “obični i smrtni slučajevi raka rastu globalno”, te da je potreban veći međunarodni fokus na prevenciju, uključujući HPV vakcinu i kontrolu duhana, kako bi se spasilo više života.

“Uprkos jasnoj potrebi za djelovanjem, politike kontrole raka i njihova implementacija još uvijek nisu prioritet u globalnom zdravstvu, a u mnogim okruženjima nema dovoljno sredstava za rješavanje ovog izazova”, rekla je dr. Lisa Force, docentica zdravstvenih metričkih nauka na Univerzitetu u Washingtonu i jedna od autorica studije, prenosi Hurriyet.

SLUČAJEVI RAKA PO ZEMLJAMA

Studija, objavljena u časopisu The Lancet, procijenila je incidenciju i stope smrtnosti za 47 vrsta raka u 204 zemlje između 1990. i 2023. godine.

– Nakon prilagođavanja za dob, Liban je zabilježio najveći porast i slučajeva raka i smrtnih slučajeva u periodu od 33 godine, za 80 posto.

– U Ekvatorijalnoj Gvineji i Laosu, stope smrtnosti povezane s rakom porasle su za 72 posto, odnosno 55,8 posto,piše N1

– Nasuprot tome, Ujedinjeni Arapski Emirati zabilježili su najveći pad slučajeva, sa smanjenjem od 56 posto.

– Kazahstan je zabilježio najveći pad stope smrtnosti, sa 58,2 posto.

– Velika Britanija prijavila je pad smrtnih slučajeva od 23,4 posto, dok su SAD i Australija zabilježile pad od 32,5 posto, odnosno 33,2 posto.

– U 2023. godini, najčešće dijagnosticirana vrsta raka u svijetu (kada se oba spola uzmu u obzir zajedno) bio je rak dojke.

– Vodeći uzrok smrti od raka bio je rak dušnika, bronhija i pluća.

Facebook komentari