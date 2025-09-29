Oprez: Ove lijekove ni slučajno ne pijte zajedno

Evo na koje kombinacije trebate obratiti pozornost.

Antibiotici

Određeni antibiotici, poput doksiciklina, minociklina, ciprofloksacina i levofloksacina, mogu biti manje učinkoviti ako se uzimaju zajedno s magnezijem. Naime, magnezij se u želucu veže s antibiotikom i sprječava njegovu apsorpciju. Posljedica može biti da infekcija potraje ili se ne izliječi u potpunosti. Antibiotik uzmite barem 2 do 6 sati prije ili nakon magnezija.

Lijekovi za osteoporozu

Alendronat i risedronat koriste se za jačanje kostiju. Ako ih uzmete zajedno s magnezijem, lijek se slabije apsorbira i time gubi na djelotvornosti. Nakon uzimanja lijeka pričekajte 30 do 60 minuta prije nego što uzmete magnezij ili hranu koja ga sadrži.

Lijekovi za visoki krvni tlak

Blokatori kalcijevih kanala, poput amlodipina i diltiazema, djeluju tako da opuštaju krvne žile i snižavaju tlak. Budući da i magnezij ima sličan učinak, kombinacija može tlak sniziti previše. Moguće posljedice su vrtoglavica, slabost ili nesvjestica. Prije uzimanja magnezija u kombinaciji s ovim lijekovima, posavjetujte se s liječnikom.

Diuretici (lijekovi za izlučivanje tekućine)

Diuretici se često propisuju kod visokog tlaka i srčanih bolesti. Neki, poput furosemida i hidroklorotiazida, smanjuju razinu magnezija u tijelu. Drugi, poput spironolaktona, mogu je povećati. Neravnoteža magnezija može uzrokovati slabost mišića ili poremećaje srčanog ritma. Liječnik može pratiti razinu magnezija i po potrebi prilagoditi terapiju.

Lijekovi za štitnjaču

Levotiroksin, koji se često propisuje kod bolesti štitnjače, slabije djeluje ako se uzima zajedno s magnezijem. Levotiroksin treba uzeti ujutro na prazan želudac. Magnezij i antacide s magnezijem smijete uzeti tek četiri sata kasnije.

Magnezij je vrijedan dodatak prehrani, ali ako uzimate lijekove, važno je paziti na razmake ili se posavjetovati s liječnikom kako bi terapija bila sigurna i učinkovita.

