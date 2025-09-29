Evo kako prepoznati da vašem tijelu nedostaje proteina

Mnogi ljudi nesvjesno unose premale količine ovog esencijalnog nutrijenta, a simptomi koji se pritom javljaju nerijetko se pogrešno tumače ili potpuno ignorišu.

Proteini imaju brojne funkcije u tijelu od izgradnje mišića do očuvanja zdrave kože, kose i noktiju. Kada ih ne unosimo dovoljno, tijelo počinje pokazivati određene znakove upozorenja koje ne treba zanemariti.

Koje simptome može izazvati nedostatak proteina?

Ako se osjećate gladno i nakon obroka koji je kalorijski bogat, to može biti znak da vašem tijelu nedostaje proteina. Organizam na taj način signalizira da mu fali građevni materijal potreban za normalno funkcionisanje.

Kosa, koža i nokti uglavnom su sastavljeni od proteina. Njihov nedostatak može dovesti do ispadanja kose, suhe i beživotne kože te lomljivih noktiju.

Kada u ishrani nema dovoljno proteina, tijelo može početi razgrađivati vlastito mišićno tkivo kako bi došlo do potrebne energije. To može rezultirati smanjenjem mišićne mase, fizičkom slabošću i općim padom energije.

Općenita preporuka za dnevni unos proteina iznosi oko 0,8 grama po kilogramu tjelesne mase, no te potrebe se razlikuju ovisno o dobi, fizičkoj aktivnosti i zdravstvenom stanju. U određenim životnim fazama poput perimenopauze ili oporavka od bolesti potrebe za proteinima mogu biti znatno povećane.

Praćenje unosa proteina izuzetno je važno za održavanje zdravlja, energije i optimalne tjelesne funkcije. Ukoliko prepoznajete neke od navedenih simptoma, razmislite o prilagodbi prehrane ili se posavjetujte s nutricionistom o potencijalnoj potrebi za dodacima prehrani.

