Najsmrtonosniji karcinom sve veća opasnost i u BiH: Blizu dva miliona novih slučajeva godišnje širom svijeta

Karcinom pluća ostaje najsmrtonosniji karcinom kod oba spola, s oko dva miliona novih slučajeva godišnje širom svijeta. Gotovo petina svih smrti od raka uzrokovana je upravo ovom bolešću – naglasio je direktor University of Michigan Health – Sparrow Herbert-Herman Cancer Centra i domaći član ANUBiH-a Gordan Srkalović danas na predavanju „Zagađenost zraka i kancer pluća“ održanom u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Iako je pušenje i dalje vodeći uzrok karcinoma pluća, najnoviji podaci pokazuju zabrinjavajući trend – sve veći je broj oboljelih pacijenata koji nikada nisu pušili.

Srkalović je upozorio da karcinom pluća kod nepušača danas čini između 25 i 30 posto svih slučajeva, a smrtnost je veća nego kod karcinoma prostate, debelog crijeva ili jednjaka.

Poseban akcenat stavljen je na uticaj zagađenosti zraka, naročito finih čestica PM 2.5.

– Zbog svoje mikroskopske veličine one dospijevaju duboko u alveole, izazivajući upalne procese i oksidativni stres koji dovode do genetskih promjena i nekontrolisanog rasta ćelija, pojasnio je Srkalović.

Zaključeno je da prevencija mora obuhvatiti sve nivoe djelovanja – individualni, društveni i državni. Pored smanjenja pušenja, ključne su politike koje će ograničiti emisiju štetnih čestica i gasova, ali i mjere u domaćinstvima radi smanjenja unutrašnjeg zagađenja. Posebnu važnost ima i rano otkrivanje bolesti.

– Iako se skrining trenutno provodi uglavnom kod pušača, morat ćemo pronaći načine da obuhvatimo i nepušače u visokom riziku – naglasio je Srkalović.

Govoreći o budućnosti liječenja, istakao je da su napredak u preciznoj onkologiji i razvoj ciljane terapije već donijeli značajne rezultate.

-U narednih pet do deset godina očekujemo da će vještačka inteligencija i analiza tumorskih biomarkera omogućiti otkrivanje karcinoma pluća prije nego što postane vidljiv na radiološkim snimcima. To će otvoriti potpuno nove mogućnosti u ranom liječenju i spašavanju života – poručio je.

Prof. dr. Gordan Srkalović je direktor Herbert-Herman Cancer Centra pri University of Michigan Health i domaći član ANUBiH-a.

Autor je ili koautor gotovo 100 naučnih radova u najuglednijim svjetskim časopisima, citiran više od 9.700 puta. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju preciznu onkologiju, genomske analize i karcinom pluća, saopćila je Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Facebook komentari