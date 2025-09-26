Zbog čega se ujutru budite s neugodnim zadahom

Stomatologinja Sofina Ahmed navodi da postoji nekoliko razloga zbog kojih se javlja neugodan zadah, a ispostavilo se da kvalitet sna, pljuvačka i sinusi mogu igrati veliku ulogu.

“Kada spavamo, lučenje pljuvačke se smanjuje i nastavlja se dodatno smanjivati ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta. Ovaj nedostatak pljuvačke znači da se vaša usta ne čiste kako bi trebala, što omogućava razmnožavanje bakterija koje imaju neugodan miris, posebno oko jezika. Ovo ne uzrokuje samo jutarnji zadah, već i gorak okus u ustima”, rekla je za Metro.co.uk.

Slani ili “krvavi” okus u ustima bi mogao biti znak da nešto nije u redu s vašim sinusima. Moguće je da imate infekciju, alergiju ili rinitis koji može izazvati curenje nosa. Ovo je stanje u kojem se sluz tokom spavanja slijeva niz grlo.

“Ova sluz može sadržavati bakterije, nusprodukte upale pa i sitne tragove krvi iz iritiranih tkiva. To često dovodi do dugotrajnog slanog i ‘metalnog’ okusa”, navela je.

Tokom noći, vaša pljuvačka postaje kisela jer bakterije u ustima razgrađuju ostatke šećera ili ostataka hrane, što utječe na “svježinu” vaših usta. Ulogu u pojavi neugodnog mirisa može imati i laringofaringealni refluks, koji je poznat i kao tihi refluks. On nastaje kada se želučana kiselina i enzimi vraćaju u grlo i glasne žice, ali bez uzrokovanja tipične žgaravice i probavnih smetnji.

“Čak i bez uobičajenih simptoma, želučana kiselina može noću ući u grlo i usta, prekrivajući jezik i ostavljajući kiseo ili ‘metalni’ okus koji se zadržava do sljedećeg jutra”, ispričala je.

Ukoliko nemate nijedan od navedenih simptoma, razmislite o tome koliko dobro spavate u posljednje vrijeme. Oni koji pate od apneje u snu mogu izgubiti osjetljivost na slatku, slanu, kiselu i gorku hranu.

Kako biste se riješili neugodnog zadaha, stomatologinja savjetuje da popijete čašu vode prije spavanja te u toku noći. Prije nego što legnete možete i žvakati žvakaću gumu bez šećera. Savjetuje i korištenje strugalice za jezik, prenosi Klix.

