Kakva surutka: Ove tri namirnice čiste masnu jetru

Masna jetra je obično rezultat nezdravog načina života, a neki od simptoma su umor, nadimanje, problemi sa kožom, pa čak i loša koncentracija. Da bi se problemi eliminisali, prije svega je važan pravilan način života, koji uključuje uravnoteženu ishranu, dovoljno vježbanja, kvalitetan san, upravljanje stresom i odustajanje od štetnih navika poput pušenja ili konzumiranja alkohola.

Određene namirnice također mogu pomoći u čišćenju jetre. Jedna od najpoznatijih metoda kuhanja kod kuće je redovna konzumacija surutke, u koju su se naši preci kleli. Ali postoje i druge potpuno jednostavne namirnice koje pomažu u rasterećenju jetre poput cvekle, maslinovog ulja i rena, prenosi Nova.rs.

Cvekla

Cvekla je prava kraljica detoksikacije. Sadrži betain, supstancu koja pomaže jetri da razgradi masti i eliminiše toksine iz organizma. Možete je jesti sirovu, pečenu, u salati ili kao sok. Ako vam smeta njen „zemljasti“ ukus, dodajte joj malo limunovog soka.

Maslinovo ulje

Ne morate piti maslinovo ulje na prazan stomak, dovoljno je da ga koristite umjesto običnog ulja. Maslinovo ulje stimuliše funkciju žuči, što direktno pomaže jetri da se riješi viška masti. Međutim, važno je ne pretjerivati sa količinom i birati kvalitetno ulje iz provjerenih izvora.

Ren

Ren je jedan od najefikasnijih prirodnih saveznika jetre. Sadrži glukozinolate, supstance koje stimulišu aktivnost enzima za detoksikaciju. Dodajte ga u salate, meso ili napravite domaći namaz sa svježim sirom i kašičicom rendanog rena.

