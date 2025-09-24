Koliko puta dnevno trebate mokriti? Evo što kaže znanost za svaku dob

Nekim ljudima odlazak na toalet gotovo je dio svakog sata, dok drugi mogu izdržati cijeli dan bez osjećaja potrebe za mokrenjem. Iako se te navike mogu činiti sasvim normalnima, učestalost mokrenja često ovisi o dobi, načinu života i općem zdravstvenom stanju. Prema riječima Hamida Abboudija, konzultanta urologa, čaj, kava, alkohol ili gazirana pića mogu vas natjerati da mokrite češće nego inače jer uzrokuju da mjehur postane previše aktivan ili previše osjetljiv.

Medicinski uvjeti, uključujući infekcije mokraćnog sustava, rak prostate ili mjehura, multiplu sklerozu i moždani udar, također mogu utjecati na to, uz vaš spol i trudnoću. No, glavni čimbenik koji utječe na učestalost mokrenja je vaša dob, piše Metro.co.uk.

“Tijekom životnog vijeka pacijenta vjerojatno će doći do nekoliko promjena u navikama odlaska na toalet”, rekao je dr. Abboudi. Evo koliko je odlaska na toalet “normalno” u svakoj životnoj dobi.

“Mala djeca mogu mokriti 8 do 14 puta dnevno, što se smanjuje na 6-12 puta za stariju djecu”, objasnio je liječnik. Ako dijete mora mokriti češće od toga, razlog bi mogao biti jedan od sljedećih problema: anksioznost, konzumiranje kofeina, koji povećava izlučivanje urina i može uzrokovati grčeve mišića mjehura, zatvor, konzumiranje sastojaka na koje je dijete alergično, predugo zadržavanje urina, mali kapacitet mjehura ili strukturne abnormalnosti u mjehuru ili uretri.

Tinejdžeri obično mokre oko 4-6 puta dnevno, a nije neuobičajeno da se to poveća dok prolaze kroz pubertet i tranziciju hormonske neravnoteže. Dr. Abboudi je rekao da povećanje broja odlaska na toalet nije nešto oko čega biste se trebali brinuti i da će se prirodno riješiti, no dodao je to potencijalno može biti znak nečeg ozbiljnijeg. Ako se često mokrenje nastavi, problemi poput infekcija mokraćnog sustava (IMS), dijabetesa, prekomjerne konzumacije kofeina ili, u rijetkim slučajevima, raka mokraćnog mjehura mogli bi uzroci.

Liječnik je rekao da je normalno da većina odraslih, mlađih od 60 godina, mokri 5-8 puta tijekom dana i jednom noću, ovisno o okolnostima. No, žene imaju tendenciju češće mokriti od muškaraca, a jedna je studija otkrila da žene u prosjeku mokre 5,6 puta dnevno, dok je ta brojka za muškarce iznosila 4,8. “Kod žena trudnoća može biti okidač jer pritisak bebe na maternicu može uzrokovati učestalo mokrenje i nokturiju, odnosno noćno mokrenje. Infekcije mokraćnog sustava također su vrlo česte kod žena i mogu dovesti do povećane učestalosti mokrenja”, rekao je dr. Abboudi.

Kako starimo, tako može postati teže zadržavati mokraću, budući da funkcija bubrega počinje slabiti, a mišići mjehura postaju slabiji. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), nokturija je također češća kod osoba starijih od 60 godina, pa one mogu ustajati dva puta noću da bi koristile toalet zbog smanjenog antidiuretskog hormona (ADH) koji regulira količinu vode u tijelu.

Osim toga, urolog je objasnio da starije odrasle osobe češće uzimaju oblik diuretika za različita medicinska stanja, a to može dovesti do češćih odlazaka na toalet tijekom dana ili tijekom noći. “Kako muškarci stare, tako im se prostata povećava. To vrši pritisak na mjehur i može povećati broj mokrenja”, zaključio je, prenosi Novi.

Facebook komentari