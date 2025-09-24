Tek je počeo dan, a vas boli glava? Provjerite – možda pravite ovu grešku s jutarnjom kafom

Ali, jedna greška može da dovede do lančane reakcije u organizmu zbog koje će nastati glavobolja, kaže dijetetičarka Amy Goodson.

“Svako drugačije reaguje na kofein, ali pošto on stimuliše centralni nervni sistem, može da izazove glavobolju, nervozu… Ako imate nizak šećer jer niste jeli, kafein će pogoršati to stanje i osjećat ćete se umorno, nećete imati energiju, a moguć je i bol kao da vam ‘puca’ glava”, upozorila je ona.

Glavobolja od kafe može se izbjeći tako što ćete uz svoj omiljeni napitak pojesti namirnicu s proteinima i vlaknima.

Čak i oni koji preskaču doručak, najvažniji obrok dana, trebalo bi da unesu makar nekoliko zalogaja određenih namirnica da bi izbjegli glavobolju.

“Pojedite parče tosta, jaja, čak će i malo grčkog jogurta napraviti razliku. Dobar izbor su i bobice, sir ili orašasti plodovi”, rekla je Goodson, prenosi Radiosarajevo.

