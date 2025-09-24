Uobičajeni simptom nakon obroka može biti razlog za veliku zabrinutost

Uglavnom, žgaravica nije stanje o kojem treba brinuti i može se ublažiti osnovnim lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta. Međutim, Dan Baumgardt, ljekar opće prakse u Bristolu i predavač na Univerzitetu u Bristolu, upozorava da dugotrajna probavna smetnja zahtijeva stručnu pomoć.

Navodi da žgaravica ponekad može signalizirati refluks kiseline ili, u rijetkim slučajevima, rak.

“Probavne smetnje su česte, ali ne uvijek bezopasne. Lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta mogu pružiti olakšanje, a mnoga benigna stanja često se pokažu kao temeljni uzrok. Međutim, u nekim slučajevima, uporni simptomi mogu signalizirati ozbiljnije temeljno stanje, uključujući rak”, istaknuo je.

Probavne smetnje – ili u medicinskom žargonu, dispepsija – definišu se kao nelagoda ili bol često praćena nadutošću, podrigivanjem, mučninom i osjećajem punoće.

Također može uključivati ​​refluks kiseline, što je kada se želučana kiselina vraća uzvodno i udara u stražnji dio grla – često ostavljajući peckanje i gorak okus.

Prema Baumgardtu, probavne smetnje mogu biti uzrokovane mnoštvom faktora, uključujući: kafu, alkohol, začinjenu ili masnu hranu, pušenje, trudnoću i obilne obroke. Zapravo, možda već smatrate da je taj osjećaj kratkotrajna posljedica posebno obilnog obroka – iako osjećaj može trajati i danima.

Neki lijekovi, uključujući antidepresive, ibuprofen, protuupalne lijekove i slično, također mogu izazvati simptome probavnih smetnji. Probavne smetnje postaju razlog za zabrinutost kada simptomi potraju.

Čak i bol u prsima u području srca može oponašati osjećaj probavnih smetnji, prema riječima ljekara. Kada se oni koji imaju uporne probavne smetnje suočavaju i s neobjašnjivim gubitkom težine zbog bolova u gornjem dijelu trbuha, to je razlog za zabrinutost. To je posebno zabrinjavajuće za osobe starije od 50 godina jer je rizik od raka u toj fazi veći.

Drugi znakovi upozorenja, prema ljekaru, uključuju žuticu (žutilo kože, mučninu i povraćanje te promijenjenu stolicu).

Iako oni koji imaju probavne smetnje mogu biti u iskušenju da posegnu za lijekom koji se može kupiti bez recepta, ljekar Baumgardt potiče ljude da se posavjetuju sa svojim ljekarom ako imaju trajne i teške probleme s probavom, posebno ako je prisutan bilo koji od gore navedenih znakova upozorenja, prenosi Klix.

