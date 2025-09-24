Zdravlje

Uobičajeni simptom nakon obroka može biti razlog za veliku zabrinutost

Objavljeno prije 47 minuta

Iako je žgaravica rijetka smetnja za mnoge ljude, ljekar opće prakse upozorio je da uporni simptomi mogu biti potencijalni znak ozbiljne bolesti.

Uglavnom, žgaravica nije stanje o kojem treba brinuti i može se ublažiti osnovnim lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta. Međutim, Dan Baumgardt, ljekar opće prakse u Bristolu i predavač na Univerzitetu u Bristolu, upozorava da dugotrajna probavna smetnja zahtijeva stručnu pomoć.

Navodi da žgaravica ponekad može signalizirati refluks kiseline ili, u rijetkim slučajevima, rak.

“Probavne smetnje su česte, ali ne uvijek bezopasne. Lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta mogu pružiti olakšanje, a mnoga benigna stanja često se pokažu kao temeljni uzrok. Međutim, u nekim slučajevima, uporni simptomi mogu signalizirati ozbiljnije temeljno stanje, uključujući rak”, istaknuo je.

Probavne smetnje – ili u medicinskom žargonu, dispepsija – definišu se kao nelagoda ili bol često praćena nadutošću, podrigivanjem, mučninom i osjećajem punoće.

Također može uključivati ​​refluks kiseline, što je kada se želučana kiselina vraća uzvodno i udara u stražnji dio grla – često ostavljajući peckanje i gorak okus.

Prema Baumgardtu, probavne smetnje mogu biti uzrokovane mnoštvom faktora, uključujući: kafu, alkohol, začinjenu ili masnu hranu, pušenje, trudnoću i obilne obroke. Zapravo, možda već smatrate da je taj osjećaj kratkotrajna posljedica posebno obilnog obroka – iako osjećaj može trajati i danima.

Neki lijekovi, uključujući antidepresive, ibuprofen, protuupalne lijekove i slično, također mogu izazvati simptome probavnih smetnji. Probavne smetnje postaju razlog za zabrinutost kada simptomi potraju.

Čak i bol u prsima u području srca može oponašati osjećaj probavnih smetnji, prema riječima ljekara. Kada se oni koji imaju uporne probavne smetnje suočavaju i s neobjašnjivim gubitkom težine zbog bolova u gornjem dijelu trbuha, to je razlog za zabrinutost. To je posebno zabrinjavajuće za osobe starije od 50 godina jer je rizik od raka u toj fazi veći.

Drugi znakovi upozorenja, prema ljekaru, uključuju žuticu (žutilo kože, mučninu i povraćanje te promijenjenu stolicu).

Iako oni koji imaju probavne smetnje mogu biti u iskušenju da posegnu za lijekom koji se može kupiti bez recepta, ljekar Baumgardt potiče ljude da se posavjetuju sa svojim ljekarom ako imaju trajne i teške probleme s probavom, posebno ako je prisutan bilo koji od gore navedenih znakova upozorenja, prenosi Klix.


