“Zaboravljeni” rak sve češći među mlađima: Stručnjaci traže odgovore

Međutim, u posljednjim godinama bilježi se zabrinjavajući trend – ova bolest sve češće pogađa ljude u 30-im i 40-im godinama, pa čak i mlađe. Naučnici su zbunjeni naglim porastom i još uvijek nemaju jasan odgovor na pitanje zbog čega se to dešava.

Slijepo crijevo, mala kesica u obliku prsta koja se nalazi na početku debelog crijeva, najpoznatije je po upali – apendicitisu, stanju koje obično zahtijeva hitnu operaciju. Rjeđe poznata činjenica jeste da se u slijepom crijevu može razviti i karcinom, koji često ne pokazuje nikakve specifične simptome.

Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Annals of Internal Medicine, broj slučajeva raka slijepog crijeva znatno je porastao među ljudima rođenim nakon 1970-ih. Podaci pokazuju da je učestalost bolesti u mlađim generacijama tri do četiri puta veća nego kod onih rođenih 1940-ih. Posebno zabrinjava činjenica da se otprilike trećina slučajeva danas javlja kod osoba mlađih od 50 godina.

Iako rak slijepog crijeva i dalje pogađa mali broj ljudi – svega nekoliko na milion godišnje – brzi rast izaziva pažnju. Stručnjaci pretpostavljaju da uzroci mogu biti vezani za promjene u načinu života i okruženju tokom posljednjih decenija. Povećana stopa gojaznosti, prehrana bogata prerađenom hranom, crvenim mesom i zaslađenim pićima, te manjak fizičke aktivnosti neki su od mogućih faktora.

Dodatno, sve veća izloženost plastici, hemikalijama i promjene u kvaliteti vode mogli bi igrati ulogu. Naučnici također istražuju i promjene u crijevnom mikrobiomu, koje su mogle nastati uslijed česte upotrebe antibiotika, posebno u ranom životu.

Ono što rak slijepog crijeva čini posebno opasnim jeste to što ga je teško otkriti. Za razliku od raka debelog crijeva, koji se ponekad otkriva kolonoskopijom, ovaj karcinom uglavnom ostaje neprimijećen sve do operacije zbog sumnje na upalu slijepog crijeva. Simptomi, ako se pojave, često su nespecifični: blaga bol u stomaku, nadutost ili promjene u pražnjenju crijeva.

Zbog toga ne postoje rutinski testovi za rano otkrivanje bolesti, a pacijenti i ljekari moraju biti dodatno oprezni. Stručnjaci savjetuju da se ne ignorišu uporne ili neuobičajene probavne tegobe, posebno kod mlađih osoba.

Porast slučajeva raka slijepog crijeva dio je šireg trenda rasta gastrointestinalnih karcinoma među mlađima, uključujući rak debelog crijeva i želuca

Iako definitivni odgovori još uvijek nedostaju, stručnjaci poručuju da prevencija ostaje ključna. Zdrav način života – uravnotežena ishrana bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama, održavanje normalne tjelesne težine, redovno kretanje, te izbjegavanje duhana i alkohola – može smanjiti rizik ne samo od raka slijepog crijeva, nego i mnogih drugih bolesti.

