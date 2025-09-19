Kardiolog tvrdi: Ovaj jutarnji napitak može pomoći u snižavanju holesterola

Bilo da su vam vrijednosti već povišene ili se približavaju gornjoj granici, nikada nije kasno za uvođenje zdravih navika. Uz promjene životnog stila i savjete liječnika, jedan jednostavan jutarnji ritual mogao bi napraviti razliku, piše Parade.

Prema medicinskim smjernicama Johns Hopkins Medicine, normalna razina kolesterola za odrasle osobe trebala bi biti manja od 200 mg/dL, dok se vrijednosti iznad 250 mg/dL smatraju visokima. Naravno, pri procjeni je važno uzeti u obzir i druge čimbenike rizika, dob te postojeća zdravstvena stanja.

Idealan napitak za niži holesterol

Odgovor je jednostavan: crna kava, bez vrhnja i šećera. Iako zvuči obično, upravo u tome leži njezina prednost.

“Sama crna kava ima vrlo malo kalorija i ne sadrži masti ni šećer, tako da ne doprinosi debljanju, unosu zasićenih masti ili dodanim šećerima, a sve to s vremenom može povisiti kolesterol”, objašnjava kardiolog dr. Deepak Talreja.

“Kada preskočite vrhnje i šećer, izbjegavate dva uobičajena krivca: vrhnje dodaje zasićene masti koje mogu povisiti LDL (‘loš’ kolesterol), a šećer dodaje prazne kalorije i može pogoršati trigliceride”, dodaje.

Dr. Talreja naglašava kako kava nije čudotvorni lijek, ali njezino ispijanje bez dodataka znatno je zdraviji izbor u usporedbi sa zaslađenim ili visokomasnim napitcima.

Način pripreme je važan

Istraživanja o vezi između kave i kolesterola dala su mješovite rezultate, a ključ je u načinu pripreme.

“Filtrirana kava (poput drip kave) općenito ne povisuje kolesterol”, ističe dr. Talreja i dodaje: “S druge strane, nefiltrirana kava (poput one iz French pressa ili espressa) sadrži prirodna ulja zvana kafestol i kahveol koja mogu povisiti LDL kolesterol ako se konzumiraju u velikim količinama”.

Ako pazite na kolesterol, obratite pozornost na to kako pripremate svoju jutarnju šalicu. Aparati s filterima, poput Keuriga, smatraju se sigurnim i praktičnim izborom.

Alternative za one koji ne piju kavu

Ako ne volite okus kave ili vam uzrokuje nervozu i tjeskobu, postoje i drugi napitci koji mogu pomoći.

Dr. Talreja preporučuje zeleni čaj kao jutarnji napitak bogat antioksidansima. “Zeleni čaj sadrži antioksidanse (katehine) koji su povezani s nižim LDL kolesterolom.” Osim toga, umjesto punomasnog mlijeka možete isprobati sojino mlijeko, jer sojin protein može umjereno smanjiti LDL kolesterol, dodaje liječnik.

Ipak, važno je napomenuti da kava nije za svakoga. “Oni s nekontroliranim visokim krvnim tlakom ili problemima sa srčanim ritmom trebali bi izbjegavati kavu jer kofein može povisiti broj otkucaja srca i krvni tlak”, upozorava liječnik. Također, osobe osjetljive na kofein trebale bi ga izbjegavati jer može uzrokovati tjeskobu, loš san ili želučane tegobe.

