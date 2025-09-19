Istraživanje Mayo klinike otkriva skrivene uzroke srčanih udara kod žena

Dok je nakupljanje plaka i dalje važan faktor, sve veći značaj imaju i stanja poput spontane disekcije koronarne arterije (SCAD) te stresni okidači poput infekcija. Stručnjaci upozoravaju da je tačna dijagnoza presudna jer pogrešno liječenje može dovesti do ozbiljnih posljedica.

Arterije prenose krv bogatu kisikom i hranjivim materijama do svih dijelova tijela. Kada su zdrave, krv nesmetano cirkuliše. No, kada dođe do ateroskleroze, masne naslage i upale sužavaju i ukrućuju krvne žile, povećavajući rizik od srčanog i moždanog udara. Ipak, studija objavljena u Journal of the American College of Cardiology nakon analize više od 15 godina podataka iz Rochester Epidemiology Projecta otkrila je da kod žena mlađih od 65 godina srčani udari u više od polovine slučajeva nastaju iz drugih razloga, a ne zbog klasičnog začepljenja.



Skriveni uzroci srčanog udara kod žena

Jedan od tih uzroka je SCAD – spontana disekcija koronarne arterije. To stanje nastaje kada se u arteriji pojavi pukotina, što dovodi do stvaranja ugrušaka i blokade protoka krvi, iako nema plaka. Najčešće se javlja kod mlađih žena koje nemaju druge zdravstvene probleme. Problem je što se SCAD često pogrešno dijagnosticira kao klasični srčani udar, pa liječenje stentom ili operacijom može nanijeti više štete nego koristi. Studija pokazuje da je SCAD gotovo šest puta češći kod žena nego kod muškaraca.

Drugi važan uzrok su tzv. „stresni srčani udari“, koje izazivaju stanja poput teške anemije ili infekcija. Ovi napadi srca imali su i najvišu stopu smrtnosti u narednih pet godina – oko 33%. To znači da pacijenti s ovim oblikom srčanog udara imaju lošiju prognozu nego oni s tipičnim srčanim bolestima.

Istraživanje je utvrdilo i da su srčani udari bez jasnog uzroka izuzetno rijetki, manje od 3%, što ohrabruje jer ukazuje da većina slučajeva ipak ima prepoznatljiv razlog.

Zašto je ovo važno?

Razumijevanje pravog uzroka srčanog udara ključno je za sigurno i učinkovito liječenje. Ako se uzrok pogrešno dijagnosticira, terapija može biti neadekvatna ili čak štetna. Tako, primjerice, osoba sa SCAD-om koja dobije nepotreban stent može biti izložena dodatnim rizicima.

Glavne poruke istraživanja:

Srčani udari kod mlađih osoba, naročito žena, često nisu posljedica samo začepljenih arterija.

SCAD je čest, ali nedovoljno prepoznat uzrok kod mlađih žena.

Infekcije i anemija mogu izazvati opasne „stresne“ srčane udare s visokom stopom smrtnosti.

Precizna dijagnoza je ključna za pravilan oporavak i prevenciju novih udara.

Studija naglašava potrebu za većim ulaganjima u istraživanja i donošenje smjernica prilagođenih ženama, kako bi se smanjili rizici i poboljšali ishodi liječenja.

