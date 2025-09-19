Imate masnu jetru? Ovih pet namirnica može ublažiti simptome

Međutim, pravilna prehrana, bogata određenim vrstama povrća, može značajno pomoći u smanjenju masnoća i poticanju bolje funkcije jetre, piše Times of India.

Povrće je bogato antioksidansima, vlaknima i vitaminima – ključnim nutrijentima koji štite ovaj vitalni organ i poboljšavaju njegovu učinkovitost. U nastavku donosimo pet vrsta povrća koje, uz propisanu terapiju, mogu ublažiti simptome masne jetre već unutar tri mjeseca. Važno je naglasiti da je za najbolje rezultate nužno kombinirati uravnoteženu prehranu s redovitom tjelovježbom te smanjenim unosom šećera i ulja.

Špinat

Bogat antioksidansima te vitaminima E i C, špinat štiti stanice jetre od oštećenja i upala. Njegov visok udio prehrambenih vlakana pomaže tijelu da apsorbira manje masti i potiče bolju probavu. Znanstvena istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija špinata dovodi do smanjenog nakupljanja masti u jetri i poboljšanja jetrenih enzima.

Biljni spojevi u špinatu također poboljšavaju osjetljivost na inzulin, što pomaže u kontroli razine šećera u krvi i dodatno smanjuje skladištenje masti. Zbog svojega bogatog nutritivnog profila, špinat je izvrstan izbor za oporavak i pravilno funkcioniranje jetre.

Brokula

Brokula sadrži glukozinolate – prirodne spojeve koji pomažu jetri u procesu detoksikacije i smanjenju masnoća. Njezina konzumacija ublažava oksidativni stres i upale, ključne čimbenike u razvoju bolesti masne jetre.

Studije sugeriraju da redovit unos brokule smanjuje rizik od bakterijskih infekcija, čime se poboljšava probava i cjelokupno zdravlje jetre. Osim toga, brokula podržava prirodne procese detoksikacije i stvara uravnoteženo crijevno okruženje, što pomaže u kontroli razine tjelesne masti.

Kelj

Kelj je prepun antioksidansa, vlakana i magnezija, koji zajednički doprinose zdravlju jetre. Nutrijenti iz kelja poboljšavaju osjetljivost na inzulin i smanjuju skladištenje masti, što je ključno u borbi protiv masne jetre.

Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale koji oštećuju stanice jetre, dok nitrati poboljšavaju protok krvi i smanjuju oticanje organa. Istraživanja potvrđuju da redovita konzumacija kelja dovodi do boljih vrijednosti jetrenih enzima i potiče samoizlječenje jetre.

Prokulice

Ovo malo križasto povrće bogato je vlaknima, antioksidansima i vitaminima koji podržavaju detoksikacijske funkcije jetre. Sadrže prirodni spoj indol, koji štiti jetru od upala i sprječava nakupljanje masti.

Uključivanje prokulica u prehranu rezultira smanjenim skladištenjem masti, stabilizacijom jetrenih enzima i zaštitom stanica od oksidativnog oštećenja. Time se smanjuje rizik od razvoja i napredovanja bolesti masne jetre.

Mrkva

Mrkva je izvrstan izvor beta-karotena, koji tijelo pretvara u vitamin A, ključan za obnovu jetrenog tkiva i usporavanje napredovanja bolesti. Visok udio vlakana pomaže u regulaciji razine šećera i masti u krvi, dok protuupalni spojevi smanjuju upalu jetre.

Studije su pokazale da redovita konzumacija mrkve poboljšava funkciju jetre i smanjuje nakupljanje masnoća, čime se potiče regeneracija organa i održavanje zdravih metaboličkih funkcija, prenosi Index.

