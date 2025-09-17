Pet neobičnih znakova koji ukazuju na manjak željeza u tijelu: REAGUJTE NA VRIJEME

Kada ga u tijelu nema dovoljno, dolazi do anemije. Najčešći simptomi su umor, slabost i iscrpljenost.

No postoje i neki manje poznati znakovi koji mogu upućivati na manjak željeza, a ljudi ih često ne prepoznaju odmah. U nastavku donosimo pet takvih simptoma koji mogu biti signal da je vrijeme za pregled i krvne pretrage.

Natečen ili bolan jezik

Jedan od rjeđih simptoma manjka željeza je glositis – stanje u kojem je jezik bolan, gladak, natečen ili crvenkast. Zbog upale tkiva u ustima mogu se javiti nelagoda, osjećaj žarenja, suhoće, pa čak i poteškoće pri govoru ili žvakanju. Ako primijetite da vam je jezik neobično osjetljiv ili promijenjenog izgleda, obratite se liječniku.

Žudnja za nejestivim tvarima

Ako osjećate neobjašnjivu potrebu za žvakanjem ili jedenjem neprehrambenih stvari, poput leda, papira, gline ili zemlje, možda imate piku – poremećaj prehrane povezan s manjkom željeza. Najčešći oblik je pagofagija, odnosno žvakanje leda. Iako znanstvenici još nisu sigurni zašto do toga dolazi, ovakva žudnja često nestaje nakon što se razina željeza u tijelu normalizira.

Nemirne noge, osobito noću

Sindrom nemirnih nogu uzrokuje neugodne osjećaje u nogama, poput svrbeža, peckanja i trnaca, te potrebu za neprestanim pomicanjem. Simptomi su obično jači noću i mogu ozbiljno narušiti san. Budući da mozak koristi željezo za proizvodnju dopamina, koji je važan za kontrolu pokreta, nedostatak željeza može pogoršati ovaj sindrom. Dobra je vijest da se stanje često poboljšava kad se poveća unos željeza.

Krhki ili udubljeni nokti

Manjak željeza može utjecati i na izgled noktiju. Postaju lomljivi, tanki i lako pucaju. U nekim se slučajevima pojavljuje stanje koje se naziva “nokat u obliku žlice” – nokat se udubi u sredini, a rubovi se podignu. Ova promjena jasno pokazuje da tijelu nedostaju hranjive tvari potrebne za obnovu tkiva. Nakon terapije željezom nokti se najčešće vraćaju u normalu.

Zujanje u ušima

Tinitus, odnosno osjećaj zvonjave, šištanja ili zujanja u ušima bez vanjskog izvora zvuka, može imati više uzroka, a jedan od njih je i manjak željeza. Kada tijelo ne stvara dovoljno crvenih krvnih stanica, smanjuje se opskrba kisikom, što može utjecati i na slušni sustav. Ako se tinitus javlja zajedno s umorom i bljedilom, svakako razmislite o testiranju razine željeza u krvi.

Kada posjetiti liječnika?

Ako prepoznajete jedan ili više ovih simptoma, osobito ako traju dulje vrijeme, bilo bi dobro napraviti jednostavnu krvnu pretragu. Nedostatak željeza može se uspješno liječiti pravilnom prehranom i, po potrebi, dodacima prehrani uz stručni nadzor. Rano otkrivanje i liječenje može spriječiti ozbiljnije zdravstvene probleme te vratiti energiju i kvalitetu života.

