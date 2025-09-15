Znate li koja je krvna grupa najdugovječnijih ljudi?

Osobe s krvnom grupom 0 imaju manji rizik od srčanih i moždanih udara, kardiovaskularnih bolesti, kao i raka gušterače i želuca. Razlog tome je što krv grupe 0 sadrži manje molekula koje izazivaju zgrušavanje, što smanjuje šanse za opasne bolesti,pišu Vijesti

Istraživanje objavljeno u PLOS Genetics otkriva da stogodišnjaci često imaju manje gena povezanih s hroničnim bolestima. Studija je obuhvatila gene 800 stogodišnjaka i 5.400 devedesetogodišnjaka te istakla važnost četiri gena, među kojima je i gen povezan s krvnom grupom.

Naučnici su zaključili da ljudi s određenim genetskim predispozicijama, uključujući krvnu grupu 0, imaju veće šanse za dug i zdrav život, djelomično jer su otporniji na bolesti.

No zasigurno postoje i drugi neotkriveni faktori koji doprinose sporijem starenju.

