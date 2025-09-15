Zdravlje

Ovaj simptom koji mnogi zanemaruju može da ukazuje na ozbiljno začepljenje arterija

Objavljeno prije 26 minuta

Začepljene arterije su ozbiljan zdravstveni problem koji može da dovede do brojnih komplikacija ako se na vrijeme ne prepozna.

Mnogi ljekari ističu da se znakovi bolesti krvnih sudova ne pojavljuju uvijek u srcu, već se mogu javiti i na drugim dijelovima tijela, uključujući noge. Upravo zato je važno obratiti pažnju na suptilne promjene koje često ignorišemo.

Jedan od glavnih simptoma na koji upozoravaju stručnjaci jeste bol u nogama prilikom hodanja, poznata i kao klaudikacija. Bol se obično javlja u listovima ili bedrima, a smanjuje se kada osoba prestane da hoda i odmori se.

To je znak da krv ne može dovoljno slobodno da teče kroz arterije i da mišići ne dobijaju dovoljno kiseonika.

Ovaj simptom često se pogrešno pripisuje umoru ili starenju, ali ljekari upozoravaju da ga nikako ne treba zanemarivati. Ako se ponavlja redovno i javlja nakon kraće fizičke aktivnosti, može ukazivati na ozbiljan poremećaj cirkulacije.

Razni ljekari takođe naglašavaju da se uz bol može pojaviti i osećaj težine, slabosti ili grčevi u nogama. U kasnijim fazama bolesti, problem može da napreduje do te mjere da bol bude prisutan i u mirovanju, što je znak hitnog pregleda.

Prepoznavanje simptoma na vrijeme može značajno da smanji rizik od komplikacija. Pravovremena reakcija i konsultacija s ljekarom su ključni koraci za očuvanje zdravlja krvnih sudova i sprečavanje ozbiljnijih posledica, prenose Nezavisne.


