Ovaj simptom koji mnogi zanemaruju može da ukazuje na ozbiljno začepljenje arterija

Mnogi ljekari ističu da se znakovi bolesti krvnih sudova ne pojavljuju uvijek u srcu, već se mogu javiti i na drugim dijelovima tijela, uključujući noge. Upravo zato je važno obratiti pažnju na suptilne promjene koje često ignorišemo.

Jedan od glavnih simptoma na koji upozoravaju stručnjaci jeste bol u nogama prilikom hodanja, poznata i kao klaudikacija. Bol se obično javlja u listovima ili bedrima, a smanjuje se kada osoba prestane da hoda i odmori se.

To je znak da krv ne može dovoljno slobodno da teče kroz arterije i da mišići ne dobijaju dovoljno kiseonika.

Ovaj simptom često se pogrešno pripisuje umoru ili starenju, ali ljekari upozoravaju da ga nikako ne treba zanemarivati. Ako se ponavlja redovno i javlja nakon kraće fizičke aktivnosti, može ukazivati na ozbiljan poremećaj cirkulacije.

Razni ljekari takođe naglašavaju da se uz bol može pojaviti i osećaj težine, slabosti ili grčevi u nogama. U kasnijim fazama bolesti, problem može da napreduje do te mjere da bol bude prisutan i u mirovanju, što je znak hitnog pregleda.

Prepoznavanje simptoma na vrijeme može značajno da smanji rizik od komplikacija. Pravovremena reakcija i konsultacija s ljekarom su ključni koraci za očuvanje zdravlja krvnih sudova i sprečavanje ozbiljnijih posledica, prenose Nezavisne.

