Rani znaci raka: Pet simptoma koje ne smijete ignorisati, a koje često ih zanemarujete

Ljudi danas žive duže nego ikada poslije dijagnoze raka zahvaljujući poboljšanim pregledima i testiranjima na rak. Rutinski pregledi otkrivaju bolesti ranije, kada je njihovo liječenje jednostavnije.

Postoje simptomi koje nikako ne smete ignorisati kada je rana faza otkrivanja raka u pitanju.

1. Neobjašnjiv gubitak težine

Ako gubite težinu bez očiglednog razloga, obratite se ljekaru. Gubitak od 4, 5 ili više kilograma može biti bezazlen, ali u rijetkim slučajevima može biti prvi znak raka.

2. Umor

Ovo nije običan umor kao poslije napornog dana na poslu ili neprospavane noći. Ekstremni umor koji se ne popravlja odmorom može biti rani znak raka.

Rak koristi hranljive materije iz tijela da raste i napreduje, pa vaše tijelo više ne dobija potrebne hranljive materije. Ova ‘krađa hranljivih materija’ može učiniti da se osjećate veoma iscrpljeno.

Postoji mnogo uzroka umora, od kojih mnogi nisu povezani sa rakom. Ako vam simptomi ozbiljno narušavaju kvalitet života, obratite se ljekaru.

3. Groznica

Groznica može biti čest simptom prehlade i gripa i obično prolazi sama od sebe. Međutim, određene karakteristike ponavljajuće groznice mogu ukazivati na moguću povezanost sa rakom. Posebno obratite pažnju ako:

Groznica se javlja uglavnom noću

Nemate druge znakove infekcije

Imate noćno znojenje

4. Bol

Bol je još jedan simptom koji može biti uzrokovan mnogim zdravstvenim problemima, od kojih većina nije rak. Ali uporan bol može ukazivati na neku osnovnu bolest.Rak može izazvati bol na različite načine, uključujući:

Masa ili tumor koji pritiska druge dijelove tijela

Hemikalije koje rak oslobađa

Metastaze, odnosno širenje raka sa mjesta nastanka

Ako imate bol koji ne prolazi i niste sigurni odakle potiče, vaš ljekar može pomoći u određivanju narednih koraka.

5. Promjene na koži

Naša koža je najveći organ i može biti ogledalo našeg općeg zdravlja. Žutica (žutilo očiju ili vrhova prstiju) je simptom koji može ukazivati na moguću infekciju ili rak. Obratite se ljekaru ako primjetite znakove žutice.

Promjene na mladežima također mogu biti razlog za zabrinutost. Obratite se ljekaru ako mladež:

Nije simetričan ili ima nazubljene ivice

Ima nepravilan obod

Mijenja boju ili potamni

Mladež je veliki ili raste

Svakako je savjet onaj najglavniji – prevencija i redovan odlazak kod ljekara radi pregleda cijelog organizma.

