ŽENE, OPREZ: Alarmantno otkriće, zbog ovoga se često javljaju srčani i moždani udari…

Žene koje pretrpe srčani ili moždani udar često nemaju ni jedan od onoga što se smatra glavnim faktor rizika za velike kardiovaskularne događaje, poput visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola, dijabetesa ili pušenja, rekli su znanstvenici.

Tri desetljeća pratili su 12.530 u početku zdravih žena bez ikakvih tradicionalnih faktora rizika, prema studiji objavljenoj u European Heart Journalu.

Žene koje su započele studiju s povišenim razinama upalnog markera zvanog C-reaktivni protein ili CRP, mjereno testom visoke osjetljivosti, imale su 77 posto povećan doživotni rizik od koronarne bolesti srca, 39 posto povećan doživotni rizik od moždanog udara i 52 posto povećan doživotni rizik od bilo kojeg većeg kardiovaskularnog događaja u usporedbi sa ženama s nižim CRP-om.

Visoke razine na testu visoke osjetljivosti definirane su kao veće od 3 miligrama po litri krvi.

Opservacijska studija poput ove ne može dokazati da je upala uzrokovala kardiovaskularne događaje. Međutim, dobro je poznato da s vremenom čak i niske razine upale mogu potaknuti rast plakova u arterijama, olabaviti te plakove i pokrenuti krvne ugruške koji su glavni uzroci srčanih i moždanih udara.

Naši podaci jasno pokazuju da su naizgled zdrave žene koje imaju upalu izložene značajnom doživotnom riziku, rekao je u izjavi voditelj studije dr. Paul Ridker iz Instituta za srce i krvne žile Massachusetts General Brigham.

Trebali bismo identificirati ove žene u 40-ima, u vrijeme kada mogu započeti preventivnu skrb, a ne čekati do 70-ih kada je često prekasno da se napravi stvarna razlika, rekao je.

Osvrćući se na podatke iz ranijih randomiziranih ispitivanja, njegov je tim također otkrio da statini mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara za više od jedne trećine kod žena s upalom koje nemaju uobičajene kardiovaskularne faktore rizika.

Dok bi osobe s upalom trebale agresivno započeti s preventivnim mjerama promjena načina života i ponašanja, terapija statinima također bi mogla igrati važnu ulogu u smanjenju rizika među tim osobama, rekao je., prenosi Slobodna-Bosna

