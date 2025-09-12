Kinezi sve više prijavljuju novi simptom COVID-a: Kako se zaštititi?

Prema podacima Google Trendsa, i ljudi širom SAD-a postali su zabrinuti zbog ovog simptoma, često pretražujući izraze poput “bolno grlo nova varijanta covida” i “covid grlo kao žilet”, piše tportal.

Koliko se treba zabrinuti zbog izuzetno bolnog grla ako dobijete covid?

Ljekari su za HuffPost podijelili svoje mišljenje o navodno veoma jakom bolu u grlu.

Ljekari umiruju javnost

Neki pacijenti zaista prijavljuju snažan bol u grlu, ali prema riječima stručnjaka – nema razloga za paniku. To nije nikakva nova pojava.

“U prošlosti, kada bi se pojavile nove varijante, uvijek su se postavljala pitanja o specifičnim simptomima. Ali, nakon što bi se prikupilo više podataka, pokazalo bi se da ti simptomi nisu novi – već su se javljali i ranije”, pojašnjava dr. William Schaffner, profesor preventivne medicine na Medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt u Nashvilleu, Tennessee.

To znači da trenutno prisutne varijante covida obično izazivaju iste simptome kao i prethodne varijante iz proteklih godina. “Istina je da su novije, omikron varijante manje teške”, dodaje Schaffner.

Bolno grlo nije karakteristično samo za nove varijante

Dr. Carrie Horn, glavna medicinska službenica i šefica odjela interne medicine u zdravstvenoj ustanovi National Jewish Health u Coloradu, ističe da izrazito bolno grlo nije specifično za nove varijante. “To je simptom koji već dugo povezujemo s covidom”, objašnjava Horn.

Schaffner priznaje da nikada nije čuo izraz “grlo kao žilet”, ali jeste čuo za brojne slučajeve snažnog bola u grlu kod oboljelih. Dakle, iako pojedinci opisuju bol u grlu kao “oštru kao žilet”, to nije univerzalan simptom, niti nešto novo ili naročito zabrinjavajuće.

Ne postoji jedan jasan simptom covida

“Ne postoji jedinstven simptom koji bi nedvosmisleno ukazivao na covid”, naglašava dr. Mark Burns, specijalista za infektivne bolesti u UofL Health u Louisvilleu, Kentucky.

“Bolno grlo može biti simptom, ali isto tako i povišena temperatura, kašalj ili umor – sve su to uobičajeni znaci”, pojašnjava Burns.

“Ukratko, simptomi se zapravo ne razlikuju od prethodnih, niti postoji potvrđena veza između nove varijante i jačeg bola u grlu.”

Kako se zaštititi?

Veći broj slučajeva covida obično se bilježi dva puta godišnje – zimi i krajem ljeta, ističe Schaffner. Ljekari preporučuju vakcinaciju kako bi se spriječile teže forme bolesti, posebno kod osoba starijih od 65 godina i onih s hroničnim oboljenjima.

Dodatne mjere zaštite uključuju:

nošenje maske u zatvorenim prostorima

fizičko distanciranje

redovno pranje ruku

provjetravanje prostorija

“Te mjere ne štite samo od covida, nego i od drugih respiratornih infekcija”, podsjeća Burns.

Šta uraditi ako se razbolite?

Ako razvijete simptome kao što su bol u grlu, kašalj, umor ili povišena temperatura – testirajte se na covid. Ako je test pozitivan, obavezno se javite ljekaru, posebno ako spadate u rizičnu grupu, jer su dostupni tretmani koji mogu spriječiti teži tok bolesti, naglašava Schaffner.

Važno je da se posavjetujete sa svojim porodičnim ljekarom, jer preporuke mogu zavisiti od vaših godina, zdravstvenog stanja i drugih faktora rizika.

“Covid jeste neprijatna infekcija”, priznaje Horn.

“Lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta, poput ibuprofena ili paracetamola, mogu pomoći – ako ih smijete koristiti. Nema razloga da trpite – uzmite ono što može ublažiti simptome.”

Hidratacija je ključna

Pored lijekova, hidratacija je izuzetno važna. Iako bolno grlo može otežati gutanje, voda i biljni čajevi su neophodni jer dehidracija dodatno iritira sluznicu.

“Ako ste bolesni, najbolja stvar koju možete učiniti jeste da zadržite viruse za sebe”, savjetuje Horn. To znači da treba otkazati druženja, preskočiti proslave i ne ići na posao. Ako to nije moguće, nošenje kvalitetne maske postaje obavezno. “Sprečavanje širenja infekcije najvažniji je način da zaštitimo i sebe i druge”, zaključuje ona, prenose Vijesti.

