Poskakivanje nogu može biti znak nedijagnosticiranog stanja kod odraslih osoba

Mnogi ljudi imaju nedijagnosticirani poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), a to bi moglo dovesti do raznih izazova u svakodnevnom životu.

Ne samo to, već studije sugerišu da otprilike 25 posto odraslih sumnja da ima poremećaj hiperaktivnosti s deficitom pažnje (ADHD), ali vrlo mali postotak njih zapravo traži stručnu procjenu.

ADHD UK izvještava da “osobe s ADHD-om pokazuju uporni obrazac nepažnje i/ili hiperaktivnosti-impulzivnosti koja ometa svakodnevno funkcionisanje i/ili razvoj”.

Kako bi vam pomogao prepoznati ključne znakove, psihijatar Ahmed Hankir podijelio je uobičajene znakove koji se vide kod odraslih.

ADHD nije samo dječije stanje, a kod odraslih simptomi mogu biti puno suptilniji. Klinički se ADHD grupira u tri glavne skupine simptoma: nepažnja, hiperaktivnost i impulzivnost.

Analizirajući pet stvarnih znakova koje biste mogli primijetiti u odrasloj dobi, Hankir navodi da je prvi znak – nemir ili poteškoće s opuštanjem (hiperaktivnost).

“Možda se stalno osjećate na ivici ili kao da se ne možete isključiti – čak i kada mirno sjedite. Noga vam poskakuje, previše razmišljate, a opuštanje se čini nemogućim”, naveo je.

Kao drugi znak, govorio je o kompulziji da prekida druge ili dovršava njihove rečenice – klasificirajući to kao impulzivnost.

“Nije stvar u tome da si nepristojan – samo izbrbljaš stvari prije nego što razmisliš ili prekidaš ljude nenamjerno. Shvatiš to kasnije, ali u tom trenutku se čini automatski”, objasnio je.

Za treći znak, kaže da su osobe s ADHD-om sklone donošenju ishitrenih odluka, opisujući to kao impulzivnost.

“Možda ćete iznenada promijeniti posao, rezervisati putovanje ili obaviti veliku kupnju bez da ste o tome dobro razmislili, a kasnije se pitate zašto te učinili”, istaknuo je.

Četvrti znak – teškoće s obraćanjem pažnje na detalje. Propuštate važne stvari poput rokova i sastanaka i to postaje mentalno iscrpljujuće.

Na kraju, kaže da je peti znak na koji treba paziti često započinjanje zadataka, ali njihovo nedovršavanje, rekavši da to pokazuje i nepažnju i impulzivnost.

“Krenuli ste s jednim zadatkom, zatim skočite na drugi pa još jedan i završite s pet otvorenih ideja, a ništa nije dovršeno. Nije to lijenost, to je način na koji vaš mozak obrađuje pažnju i motivaciju”, zaključio je.

Važno je istaknuti da samo zato što se povezujete s nekim od ovih poremećaja ne znači da imate ADHD, ali ako su uporni i utječu na vaš svakodnevni život, vrijedi razgovarati sa stručnjakom za mentalno zdravlje radi formalne procjene, prenosi Klix.

