Tri simptoma mogu ukazivati na rak, a lako ih je predvidjeti

Iako se znakovi upozorenja na rak mogu pojaviti u bilo koje doba dana, neki su simptomi izraženiji ujutro, odmah nakon buđenja.

Farmaceut Abbas Kanani upozorio je da svaka neuobičajena promjena ujutro treba biti povod za posjet liječniku, a posebno je istakao tri simptoma: dugotrajan kašalj, iscrpljenost i noćno znojenje.

Dugotrajan kašalj

Kanani napominje da se pušači često bude s jutarnjim kašljem, no ako on potraje duž od dvije sedmice, potrebno je potražiti savjet liječnika, bez obzira na to jeste li pušač ili ne, prenosi Daily Express.

Iscrpljenost nakon buđenja

Drugi zabrinjavajući simptom je izražena iscrpljenost ujutro, pogotovo ako traje cijeli dan ili je praćena drugim tegobama. “Normalno je osjećati se pomalo umorno ujutro, ali ako to za vas nije uobičajeno ili primjećujete umor koji traje cijeli dan, trebali biste to provjeriti”, rekao je Kanani.

Noćno znojenje

Ako se budimo u mokroj ili vlažnoj posteljini, to može biti znak ozbiljnog stanja.

“Provjerite to kod svog liječnika opće prakse, pogotovo ako su noćna znojenja popraćena umorom, gubitkom težine ili modricama”, dodaje stručnjak.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), na rak mogu upućivati i bol u prsima i nedostatak daha, promjene u pražnjenju crijeva, neuobičajeno krvarenje, kvržice, promjene na madežima, neobjašnjiv gubitak težine, bol u trbuhu ili leđima, probavne smetnje i žgaravica te svrbež ili žutilo kože.

Organizacija Cancer Research UK naglašava da je prestanak pušenja “najveći pojedinačni preventabilni uzrok raka u Ujedinjenom Kraljevstvu i širom svijeta”. Dodaju i da “alkohol uzrokuje sedam vrsta raka, uključujući rak dojke, usne šupljine i crijeva”, te ističu da smanjenje konzumacije može značajno smanjiti rizik, prenosi Index Fit,pišu Vijesti

