6 namirnica sa najviše holesterola: Ovo su zdrave alternative

Proizvodi ga jetra, pomaže u sprečavanju razgradnje ćelija i učestvuje u proizvodnji hormona i vitamina. Dodatni holesterol u organizmu potiče iz hrane životinjskog porekla.

Holesterol u krvi postoji u dva glavna oblika:

LDL (lipoproteini niske gustine) – poznat kao “loš” holesterol

HDL (lipoproteini visoke gustine) – poznat kao “dobar” holesterol

Iako konzumiranje određene količine holesterola kroz ishranu može biti bezbjedno, tijelo samo proizvodi sav holesterol koji mu je potreban. Zato stručnjaci preporučuju da unos iz hrane bude što manji.

Zašto treba izbegavati holesterol

Holesterol cirkuliše kroz krvotok, a njegov višak može imati ozbiljne posjledice, naročito po zdravlje srca. Visok nivo LDL holesterola povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara.

Kada ga u tijelu ima previše, LDL može da formira plak na zidovima krvnih sudova. To sužava arterije, blokira zdrav protok krvi i može dovesti do srčanog udara ili drugih komplikacija.

Zbog toga se preporučuje da unos holesterola iz hrane ne prelazi 300 mg dnevno.

Hrana bogata holesterolom

Žumanca

Jedno jaje sadrži oko 186 mg holesterola, što je više od polovine preporučenog dnevnog unosa. Sav holesterol se nalazi u žumancetu.

Sir

Iako umjerene količine nisu problem, sir može brzo postati glavni izvor holesterola u ishrani.

Škampi

Porcija od 110 g sadrži oko 170 mg holesterola – više od polovine dnevnog unosa, iako su siromašni mastima.

Džigerica i drugo iznutrično meso

Porcija od 85 g goveđe džigerice sadrži čak 333 mg holesterola. Iako je bogata vitaminima, nije dobar izbor za one koji žele da smanje unos.

Sardine

Porcija od 40 g sadrži oko 40 mg holesterola, a lako je pojesti i više od toga.

Brza hrana

Puna prženih masti i životinjskih proizvoda, redovno konzumiranje brze hrane značajno povećava nivo „lošeg“ holesterola i smanjuje “dobar” HDL.

Namirnice bez holesterola – zdrave alternative

Bjelanjca

Savršena zamjena za cijela jaja – potpuno bez holesterola.

Sir sa niskim procentom masti

Sadrži znatno manje holesterola od punomasnog sira.

Bijelo meso

Piletina ili ćuretina imaju mnogo manje holesterola od govedine i svinjetine.

Tuna u vodi

Porcija od 40 g sadrži samo 10,2 mg holesterola, znatno manje od sardina.

Pečena hrana umesto pržene

Pečenjem se izbegava dodavanje štetnih masti i trans masti.

Pasulj

Prirodno bez holesterola, bogat proteinima i vlaknima, pomaže u smanjenju ukupnog holesterola u krvi, prenose Novosti.

