Prvi simptom raka jetre javlja se dok jedete: Nije bezazlen, zapravo je koban, a mnogi ga ignorišu dok ne legnu u krevet

Rano otkrivanje otvara vrata tretmanima poput operacije ili transplantacije koji bi mogli ukloniti bolest. Međutim, NHS Inform ističe da se većina slučajeva otkrije prekasno za operaciju ili potpuno izlječenje.

Američko društvo za borbu protiv raka ponavlja izazov ranog prepoznavanja, a simptomi često ostaju neprimijećeni dok bolest ne uznapreduje. Ipak, doktor Joseph Ambany precizno je naveo “prve” znakove upozorenja koji se pojavljuju tokom obroka i “u ranoj fazi” bolesti:

Ljudi oboljeli od raka jetre izgubit će apetit za hranom ili neće moći jesti onoliko kao ranije zbog nelagode u stomaku ili mučnine. Osim toga, mogu osjećati bol i neprijatnost u stomaku čak i nakon konzumiranja male količine hrane. Česta je i mučnina. Promjene u apetitu obično su crvena zastavica i mogu biti znak ozbiljnih bolesti, uključujući i rak jetre koji često prolazi “ispod radara” zbog svojih suptilnih simptoma, kaže doktor Ambany.

opis ranih simptoma raka jetre:

bolovi u stomaku

neobjašnjiv gubitak težine

gubitak apetita

žutica

povećanje stomaka zbog nakupljanja tečnosti

otežano disanje

umor

mučnina ili povraćanje

Ambani naglašava važnost opreza:

Kako biste prepoznali potencijalni rak jetre, obratite pažnju na znakove upozorenja u svom tijelu, prenosi Mirror.

Simptomi raka jetre

Rak koji počinje u jetri (primarni rak jetre) obično ne izaziva simptome u ranim fazama. Kada se pojave, oni mogu uključivati:

mršavljenje

žutilo kože i beonjača (žutica)

svrab

osjećaj mučnine

otečen stomak (abdomen)

gubitak apetita ili osjećaj sitosti nakon male količine hrane

bol u stomaku

kvržicu na desnoj strani stomaka

bol u desnom ramenu

Posjetite svog ljekara opće prakse ako imate bilo koji od ovih simptoma. Imajte na umu da primarni rak jetre nije čest, a navedeni simptomi mogu biti izazvani i drugim stanjima. Ipak, važno je da ih doktor pregleda.

Simptomi se razlikuju zavisno od toga gdje se rak nalazi. Neki simptomi, poput svraba, povezani su sa žuticom. Simptomi raka jetre često su prilično nejasni, poput mučnine i gubitka apetita, piše Informer.

Facebook komentari