Liječnik upozorava da uobičajeni dodatak ishrani ne miješajte s mliječnim proizvodima

Doktor Suraj Kukaida upozorio je sve one koji uzimaju željezo kao dodatak ishrani, ističući da bi njegovo kombinovanje s određenom hranom i pićima moglo ugroziti zdravlje.

To je zato što te kombinacije mogu utjecati na sposobnost tijela da učinkovito apsorbuje željezo.

Željezo je mineral koji je ključan za brojne tjelesne procese, uključujući stvaranje crvenih krvnih zrnaca, održavanje zdrave stanične funkcije i stanja kože te podršku snažnom imunološkom odgovoru.

Iako bi dobro uravnotežena ishrana trebala osigurati dovoljan unos željeza za mnoge, to nažalost nije uvijek slučaj. Neke osobe mogu imati poteškoća s prirodnom apsorpcijom željeza.

Ako se to dogodi, mogli biste razviti anemiju zbog nedostatka željeza, potencijalno ozbiljno zdravstveno stanje koje karakteriziraju simptomi poput iscrpljenosti, poteškoća s disanjem i nepravilnog rada srca.

“Ako imate anemiju zbog nedostatka željeza, moramo razumjeti što je uzrokuje, a ona se obično razvija tokom razdoblja od nekoliko mjeseci ili čak godina i može dovesti do stvari poput umora, nedostatka daha, vrtoglavice, palpitacija, blijede kože, pa čak i glavobolje”, naveo je doktor.

Potom je objasnio da postoji razlika između anemije zbog nedostatka željeza i generalno, manjka željeza u organizmu.

“Nedostatak željeza obilježen je niskim nivoom feritina u krvi, a obično je uzrokovan manjim unosom željeza kroz ishranu. Međutim, ako imate anemiju zbog nedostatka željeza, tablete koje uzimate bez recepta vjerovatno neće napraviti veliku razliku. Također se nećete moći izvući iz toga jedući namirnice bogate željezom”, istaknuo je.

Otkrio je da bi ljudima s nedostatkom željeza obično propisao “najmanje” 200 miligrama željeza dnevno. No, upozorava da se suplementi željeza ne konzumiraju uz mlijeko ili mliječne proizvode.

“Idealno bi bilo uzimati dodatke željeza s vitaminom C, dakle sok od naranče, i izbjegavati uzimanje s mlijekom i mliječnim proizvodima. To je zbog toga što mliječni proizvodi ometaju apsorpciju željeza u tijelu”, naveo je.

NHS upozorava da tablete ili kapsule progutate samo s vodom ili sokom. Nemojte ih uzimati s mlijekom jer mlijeko sprječava ulazak željeza u vaš organizam.

Medline Plus slično savjetuje. Najbolje je pričekati dva sata nakon konzumacije mlijeka ili kalcija prije uzimanja dodataka željeza. Uz to navode da se željezo najbolje apsorbuje na prazan želudac.

Ipak, dodaci željeza mogu kod nekih ljudi uzrokovati grčeve u želucu, mučninu i proljev. Možda ćete morati uzimati željezo s malom količinom hrane kako biste izbjegli ovaj problem.

Simptomi anemije zbog nedostatka željeza mogu uključivati: umor i nedostatak energije, kratkoća daha, primjetni otkucaji srca (palpitacije srca), bljeđa koža nego inače i glavobolje, prenosi Klix.

