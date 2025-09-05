Šest simptoma povišenog pritiska koje nikako ne smijete ignorisati

Iako ga mnogi ne doživljavaju opasnim sve dok se ne pojave izraženi simptomi, riječ je o stanju koje može imati teške posljedice po zdravlje-uključujući srčani i moždani udar, kao i druge komplikacije.

Jedan od najvećih izazova u borbi protiv hipertenzije jeste to što se ona često razvija postepeno i bez očiglednih znakova. Zbog toga se s razlogom naziva “tihim ubicom”. Naime, mnogi oboljeli dugo ni ne znaju da imaju povišen pritisak, jer simptomi-ako se i pojave-mogu biti blagi, nespecifični ili pogrešno pripisani drugim tegobama.

Upravo zbog toga, redovno mjerenje krvnog pritiska, makar jednom godišnje, ključno je za pravovremeno otkrivanje bolesti. Danas to možete učiniti vrlo jednostavno, čak i kod kuće, uz pomoć digitalnih aparata koji su lako dostupni u apotekama i prodavnicama medicinske opreme.

Šest simptoma koji mogu ukazivati na povišen krvni pritisak-iako ih ljudi često ne povezuju s tim stanjem:

Glavobolja

Iako može imati brojne uzroke, glavobolja uzrokovana hipertenzijom često se javlja u predjelu potiljka ili tjemena. Ako su ovakve glavobolje učestale, preporučuje se kontrola pritiska.

Zamućen vid

Povišen pritisak može oštetiti krvne sudove u očima, što rezultira zamagljenim vidom. Ukoliko primijetite iznenadno pogoršanje vida, obavezno se obratite doktoru.

Kratkoća daha

Osjećaj nedostatka zraka, čak i pri manjem naporu, može ukazivati na to da je srce pod dodatnim opterećenjem. Ovaj simptom ne treba zanemariti, posebno ako se javlja i u mirovanju.

Bol u grudima

Pritisak ili bol u grudima tokom aktivnosti može signalizirati da srce ne može da odgovori na potrebe tijela zbog povišenog pritiska. U ovakvim slučajevima hitna medicinska procjena je neophodna.

Krvarenje iz nosa

Iako nije direktno dokazano da je krvarenje iz nosa povezano s hipertenzijom, učestala pojava može biti znak da nešto nije u redu -i treba je ispitati.

Pjenušav urin

Ako urin ima pjenušav izgled, to može značiti da se bjelančevine izlučuju iz tijela, što može biti posljedica oštećenja bubrega uzrokovanih visokim pritiskom. Ne odgađajte posjetu ljekaru ako primijetite ovakvu promjenu, prenosi Klix.

