Sedam najboljih vitamina za žene u četrdesetima

I dok će stručnjaci uvijek savjetovati unos vitamina i minerala iz hrane koju jedete, nitko ne može paziti na prehranu baš cijelo vrijeme, a kvalitetan dodatak prehrani može pomoći popuniti nedostatke. Samo se svakako posavjetujte sa svojim liječnikom opšte prakse prije nego što počnete uzimati novi dodatak prehrani, posebno ako koristite neke lijekove, kako biste bili sigurni da odgovara vašim potrebama.

Ovo su generalno najbolji dodaci prehrani i vitamini za žene u 40-ima.

1. B vitamini

Svih osam vitamina B, uključujući tiamin, riboflavin, biotin, B12, B6, niacin, pantotensku kiselinu i folat, igraju ulogu u metabolizmu, odnosno procesu u kojem vaše tijelo hranu pretvara u energiju.

Nedostatak bilo koje od ovih supstanci mogao bi uticati na učinkovitost metabolizma i osjećaj tromosti.

Nedostatak vitamina B12 prilično je čest, posebno zato što smo s godinama manje sposobni apsorbirati taj vitamin. Uobičajeni simptomi nedostatka vitamina B12 uključuju:

– Umor

– Slabost

– Poteškoće s razmišljanjem ili slabo pamćenje

– Otečen, bolan jezik

– Utrnulost ili trnci u rukama, nogama ili stopalima

– Otežano hodanje i loša ravnoteža

Najbogatiji izvori B12 su životinjske namirnice, uključujući školjke, jetru, pastrvu, losos, tunu, govedinu, mlijeko, jogurt i sir. Neke biljne namirnice takođe su bogate s B12, uključujući kvasac, kruh od žitarica i mnoge žitarice.

2. Vitamin D

Uzimanje dovoljno vitamina D takođe može biti ključno. Vitamin D je vitamin topiv u mastima koji djeluje kao hormon i važan je za zdravlje kostiju, zdravlje srca i još mnogo toga.

Nedostatak vitamina D može uzrokovati porast krvnog tlaka što je povezano s povećanim rizikom od srčanog udara, moždanog udara i zatajenja srca‌.

Vaše tijelo može razgraditi vitamin D kada dođe u izravan kontakt s UVB zrakama sunca, ali zbog više vremena provedenog u zatvorenim prostorima za radnim stolom i povećane upotrebe krema za sunčanje nedostatak vitamina D je čest.

3. Kalcij

Mineral kalcij odgovoran je za snagu i funkciju kostiju i zuba. Naime, tijelo razgrađuje staru kost i koristi kalcij za stvaranje nove kosti. U adolescenciji regeneracija kostiju nadmašuje razgradnju kosti, ali kako starite razgradnja počinje nadmašivati ponovnu izgradnju, što rezultira gubitkom koštane mase. Zato je unos dovoljne količine kalcija jako važan.

Vitamin D je neophodan za apsorpciju kalcija u crijevima i pomaže u održavanju odgovarajuće razine kalcija i fosfata takođe potrebnih za obnavljanje kosti. Bez dovoljno vitamina D kosti postaju krte, tanke i izobličene.

Zato se i kalcij preporučuje ženama u 40-ima. Najbolji izvori kalcija su mliječni proizvodi, uključujući sir, jogurt i mlijeko, kao i riba s kostima, poput sardina u konzervi.

4. Vitamin C

Vitamin C je antioksidans koji jača imunološki sustav i štiti stanice od stresa i oštećenja. Takođe je nužan za proizvodnju kolagena, važnog proteina za zdravlje kože i zglobova koji pada s godinama.

Vitamin C i u hrani i kao suplement može pomoći u prevenciji i liječenju kožnih oštećenja od sunca, a takođe se pokazalo da unos više vitamina C smanjuje rizik od suhe kože.

Vitamina C ima u izobilju u svježem voću i povrću, uključujući papriku, agrume, brokulu, jagode i prokulice.

5. Omega-3 masne kiseline

Omega-3 masne kiseline su višestruko nezasićene masti koje se nalaze u masnoj ribi poput haringe, lososa, sardina i inćuna. Važne su za žene u 40-ima jer djeluje protuupalno što može ojačati zdravlje srca, mozga i zglobova, prenose Nezavisne.

Ako ne jedete ribu, razmislite o dodavanju dodatka omega-3 u svoju prehranu, piše Live strong.

