Evo zašto ne biste trebali nositi telefon sa sobom u toalet



Rezultati istraživanja

Istraživanjem je obuhvaćeno 125 odraslih osoba koje su trebale na rutinsku kolonoskopiju radi pregleda debelog crijeva. Dvije trećine ispitanika (66%) priznalo je da koriste telefon u toaletu, uglavnom za praćenje vijesti ili pregled društvenih mreža.

Ljekari su tokom pregleda tražili znakove upaljenih vena. Rezultati su pokazali da su osobe koje koriste telefone na toaletu imale 46% veću vjerovatnoću da pate od hemoroida u odnosu na one koje to ne rade. Taj rizik ostao je visok i nakon što su istraživači uzeli u obzir druge faktore povezane s hemoroidima, poput unosa vlakana, fizičke aktivnosti, zatvora ili naprezanja tokom pražnjenja.

Hemoroidi sami po sebi ne mogu ugroziti život pacijenta, ali mogu izazvati bol, svrbež, krvarenje i nelagodu. Samo u Sjedinjenim Državama godišnje su razlog gotovo četiri miliona pregleda u ordinacijama i hitnim službama.

Zdravstveni rizici i higijena

Dr. Reezwana Chowdhury sa Univerziteta Johns Hopkins upozorava da dugotrajno sjedenje može dovesti i do poremećaja karličnog dna, inkontinencije, jačeg zatvora i bolova u rektumu. Ona također podsjeća na higijenske rizike: “Pri svakom ispiranju toaleta mikroskopske čestice urina i izmeta šire se zrakom. Unositi telefon u takav prostor zaista je nehigijenski”.

Mladi češće koriste telefone

Studija je pokazala da su telefoni u toaletu češće u rukama mlađih odraslih osoba, u 40-im i 50-im godinama, nego kod osoba starijih od 60 godina. Dr. Robert Cima, kolorektalni hirurg iz Mayo klinike u Minnesoti, kazao je da u posljednje vrijeme bilježi porast broja pacijenata s hemoroidima, ali ne isključivo zbog upotrebe pametnih telefona. “Moguće je da je riječ i o prehrambenim navikama, većoj dostupnosti zdravstvene njege ili, naravno, o samim telefonima”, dodao je.

Pravilo od pet minuta

Stručnjaci se slažu da boravak na toaletu ne bi trebao trajati duže od pet minuta. U studiji je više od 37% korisnika pametnih telefona priznalo da na toaletu ostaju duže od tog vremena, dok je među onima bez telefona takvih bilo svega 7%, navodi NBC News.

Pasricha savjetuje da je najbolje telefon uopće ne unositi u toalet. “Ako baš morate, podesite tajmer. Ako se ništa ne desi unutar pet minuta, bolje je ustati i pokušati kasnije”, zaključuje ona, prenosi N1.

