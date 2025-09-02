Simptomi koje ne smijete ignorisati: Kako prepoznati probleme s jetrom

Zbog toga je važno na vrijeme prepoznati prve znakove koji mogu ukazivati na to da jetra ne funkcioniše kako bi trebala. Mnogi od tih simptoma djeluju bezazleno i lako se mogu pripisati umoru, stresu ili ishranom, ali ih ne treba ignorisati.

Osjećaj konstantne iscrpljenosti, čak i nakon što ste dovoljno spavali, može biti pokazatelj da jetra ne uspijeva da se nosi sa svojim opterećenjem. Kada ovaj organ ne radi punim kapacitetom, tijelo mora dodatno da se napreže kako bi održalo ravnotežu, što često rezultira trajnim umorom i nedostatkom energije tokom dana.

Pojava žutila na koži ili beonjačama može biti znak da se u organizmu nakuplja bilirubin-pigment koji se inače razgrađuje i izlučuje putem jetre. Kada jetra nije u stanju da tu funkciju obavlja kako treba, bilirubin ostaje u tijelu, što može dovesti do žutice.

Nadutost, blaga bol ili osjećaj nelagode s desne strane stomaka, naročito ispod rebara, može biti znak da je jetra uvećana ili da se u trbušnoj šupljini nakuplja tečnost. Takvi simptomi se javljaju postepeno i mogu se pogoršavati s vremenom ako se ne prepoznaju na vrijeme.

Iritacija kože koja se javlja bez osipa, alergijske reakcije ili nekog drugog jasnog uzroka može imati veze s radom jetre. Nakupljanje žučnih soli u koži može izazvati intenzivan svrbež, posebno u predjelu dlanova i stopala, a najčešće se javlja u večernjim satima.

