Ovu hranu nemojte ni slučajno jesti pred spavanje: Recept za loš san

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Psychology pokazuje da određeni prehrambeni proizvodi, posebno mliječni, mogu biti glavni uzročnici nemirnih snova. Istraživači su anketirali 1.000 studenata Univerziteta McGowan u Kanadi o njihovim prehrambenim navikama i kvalitetu sna, otkrivajući iznenađujuću povezanost između noćnih mora i netolerancije na laktozu, prenosi N1info.

„Ozbiljnost noćnih mora snažno je povezana sa netolerancijom na laktozu i drugim alergijama na hranu“, ističe glavni autor studije Tore Nilsen sa Univerziteta u Montrealu. Dodaje da rezultati sugeriraju kako promjene u prehrani kod osoba s određenim osjetljivostima mogu ublažiti noćne more.

Posebno kod osoba osjetljivih na mliječne proizvode, noćne more mogu biti izraženije. „Kod ljudi koji imaju teške probleme s varenjem zbog netolerancije na laktozu, snovi postaju nemirni, što remeti kvalitet sna“, objašnjava Nilsen. Tjelesne senzacije, poput nelagode u stomaku, mogu utjecati na snove, dok stres i neispavanost dodatno pogoršavaju situaciju.

U studiji je trećina ispitanika priznala da redovno ima noćne more, pri čemu su žene češće prijavljivale da se sjećaju snova i da imaju alergije na hranu. Oko 40% ispitanika vjerovalo je da kasnonoćno grickanje ili određena hrana utiče na nemirnu noć. Najčešće su za noćne tegobe krivili slatkiše, začinjenu hranu i mliječne proizvode.

Ipak, istraživači naglašavaju da je potrebno provesti dodatna istraživanja prije nego što se može sa sigurnošću tvrditi da određeni proizvodi izazivaju noćne more. „Potrebno je proučiti ljude različitih uzrasta i društvenih slojeva kako bismo vidjeli da li se rezultati mogu primijeniti šire“, kaže Nilsen.

Prethodna istraživanja nisu pronašla jasnu povezanost između konzumiranja sira i noćnih mora. Neki sirevi sadrže tiramin, supstancu koja stimuliše oslobađanje noradrenalina i može vas učiniti budnijim. Biomedicinski naučnik dr Zak Tarner ističe da ljudi obično pojedu male količine sira, što je zanemarivo. Verovatniji razlog za nemiran san je kombinacija sira i čaše vina, jer alkohol značajno remeti kvalitet sna, prenose Vijesti.

