Stalno se osjećate pospano? Evo šta vam vaše tijelo pokušava reći

Ključ za prevladavanje prekomjerne pospanosti je utvrditi njezin uzrok. Prekomjerna pospanost može značiti različite stvari za različite ljude. Možete se osjećati umorno ili pospano ili da su vam oči umorne i da ih morate često zatvarati. Možda češće drijemate, a i dalje se osjećate pospano nakon buđenja.

Za razliku od umora, koji je više povezan s niskom energijom, pretjerana pospanost može ometati vaš posao, pa čak i vaše odnose i svakodnevno funkcioniranje. Možete se osjećati rastreseno i zbunjeno tokom dana, baš kao što se obično osjećate odmah nakon buđenja.

Bilo koje stanje koje vas sprečava u optimalnoj količini i kvaliteti sna može dovesti do pretjerane pospanosti.

Neki uzroci pretjerane pospanosti možda nisu povezani s poremećajima u ciklusu spavanja i buđenja, ali mogu dovesti i do osjećaja pospanosti tokom dana. Na primjer, poremećaj štitnjače ili rak.

Evo nekoliko uobičajenih uzroka pretjerane pospanosti:

Apneja u snu je potencijalno ozbiljno stanje u kojem tokom noći opetovano prestajete i ponovno počinjete disati. Može uzrokovati pretjeranu pospanost jer vas sprječava da dovoljno duboko spavate.

Sindrom nemirnih nogu uzrokuje nekontroliranu i neugodnu potrebu za pomicanjem jedne ili obje noge. Možda mirno ležite kada počnete osjećati pulsiranje ili svrbež u nogama koji se samo poboljšava kada ustanete i hodate. Sindrom nemirnih nogu može otežati uspavljivanje i održavanje sna, što rezultira pretjeranom pospanošću sljedeći dan.

Nije jasno što uzrokuje ovu pojavu u nekim slučajevima, mogu biti uključeni genetska komponenta i nizak nivo željeza.

Narkolepsija je neurološki poremećaj. Kod narkolepsije, mozak ne regulira ciklus spavanja i buđenja pravilno. Tokom odmora, osoba s narkolepsijom može se probuditi više puta (slično nesanici). Također mogu imati epizode pretjerane dnevne pospanosti u nasumičnim aktivnim vremenima. Osobe s narkolepsijom mogu zaspati usred razgovora ili tokom obroka.

Narkolepsija je prilično rijetka, a često se pogrešno dijagnosticira kao psihijatrijski poremećaj. Narkolepsija se može razviti između 7. i 25. godine života.

Primjetna promjena u rutini spavanja čest je simptom depresije. Možete spavati puno više ili puno manje nego prije. Ostali simptomi depresije uključuju nisku motivaciju, razdražljivost, promjene u apetitu, osjećaj beznađa i nemogućnost uživanja u vašim omiljenim aktivnostima.

Ako ne spavate dobro noću, vjerovatno ćete osjećati pretjeranu pospanost tokom dana. Ponekad su promjene u spavanju rani znak depresije. Kod drugih ljudi, promjene u navikama spavanja javljaju se nakon što se pojave drugi znakovi depresije.

Nuspojave lijekova – Neki lijekovi uzrokuju pospanost i pretjeranu pospanost kao nuspojavu. Popis može uključivati ​​lijekove za liječenje: visokog krvnog pritiska, depresije, začepljenosti nosa (antihistaminici), mučnine i povraćanja (antiemetici), psihoze, epilepsije, anksioznosti.

Starenje – Starije odrasle osobe mogu provoditi više vremena u krevetu, ali imaju najnižu kvalitetu sna. Starenje može uključivati ​​promjene u biološkim ciklusima što dovodi do manje vremena u dijelu dubokog sna i češćeg buđenja usred noći.

Hronična mentalna i fizička stanja također mogu otežati spavanje cijelu noć i dovesti do pretjerane pospanosti tokom dana.

Idiopatska hipersomnija – Kada zdravstveni radnik ne može utvrditi jasan uzrok vaše pretjerane pospanosti, može vam ponuditi dijagnozu idiopatske hipersomnije (IH). Idiopatski znači da ne postoji jasan uzrok simptoma.

IH je hronični poremećaj spavanja koji uključuje stalnu pretjeranu pospanost unatoč adekvatnim ili čak dugim razdobljima sna. Također možete imati poteškoća s buđenjem iz sna, prenosi Klix.

