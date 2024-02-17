Otkrivena terapija koja djeluje na sve vrste raka

Rak nije jedna bolest, već skup različitih podtipova, a njihova najveća „supermoć“ je sposobnost brzog prilagođavanja i izbjegavanja djelovanja lijekova. Upravo ta otpornost razlog je čestih povrataka tumora i njihove kasnije agresivnosti.Naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji i Cornell Universityja otkrili su da ključnu ulogu ima tzv. transkripcijska plastičnost – sposobnost tumorskih stanica da brzo mijenjaju aktivnost svojih gena i tako prežive terapiju. Ovim procesom upravlja struktura kromatina, trodimenzionalni raspored DNA i proteina koji čuva „memoriju“ genske aktivnosti.

Istraživači su pokazali da mijenjanjem strukture kromatina stanice raka gube sposobnost brze prilagodbe. Zanimljivo, nisu morali razvijati potpuno nove lijekove – pronašli su da već odobreni lijek celekoksib, inače protuupalni, može utjecati na pakiranje kromatina i time povećati osjetljivost tumora na terapiju.Na neki način oduzeli smo raku njegovu supermoć“, izjavio je dr. Hani Goodarzi,piše Avaz

Ovaj pristup mogao bi imati primjenu na različite vrste raka – od dojke i pluća do leukemije. Put do stvarne terapije još je dug, jer su dosadašnji eksperimenti rađeni na ćelijama i životinjskim modelima, ali otkriće nudi novu strategiju: umjesto jačanja doza, učiniti postojeće terapije djelotvornijima i manje toksičnima.

