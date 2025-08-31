Sve bolesti kreću iz crijeva: Doktorka tvrdi da samo 50 grama ovoga dnevno može da produži život

Obloga crijevnog zida djeluje kao prepreka koja sprječava štetne mikrobe da uđu u tijelo, podržana velikim brojem imunih ćelija.

Sve više ljudi suočava se s problemima u varenju, izazvanim nezdravom prehranom, brzim načinom života i nedostatkom fizičke aktivnosti.

Ovi problemi posebno su izraženi tokom ljetnih mjeseci, kada se želučane tegobe često javljaju. Ali, kako se nositi s tim posljedicama? Dr. Zoe Henri ističe da je ključno težiti konzumiranju 50 grama vlakana dnevno. Međutim, istraživanja pokazuju da čak 91 posto ljudi u Velikoj Britaniji ne unosi dovoljno vlakana u prehranu. Situacija nije mnogo bolja ni u drugim regijama.

Postavlja se pitanje kako razviti naviku konzumiranja zdravog doručka, poput zdjele jogurta s integralnim žitaricama, voćem, orašastim plodovima i sjemenkama, ili kako uvesti zdrave obroke, poput salate od graha, u svoj ručak. Doktorica naglašava da je važno postepeno uvoditi vlakna u prehranu kako bi se izbjegli neugodni simptomi koji mogu nastati zbog brze promjene navika.

Njen savjet važan je i za ukupno zdravlje. Crijeva igraju ključnu ulogu u podržavanju imunog sistema. Čak 70 posto imunih ćelija nalazi se u crijevima. Tanka sluznica na unutrašnjosti crijeva djeluje kao barijera, sprječavajući ulazak štetnih mikroba u tijelo, uz podršku velikog broja imunih ćelija. Ova sluznica, poznata kao crijevna sluzokoža, sadrži koncentraciju antitijela važniju od bilo koje druge u tijelu. Ona reagira na povrede i infekcije, štiteći zdravo tkivo od napada imunog sistema.

