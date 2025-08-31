Spavate dovoljno, a budite se umorni i bezvoljni? Ovo su mogući razlozi

Ono što mnoge zbunjuje i zabrinjava jest situacija kada legnu na vrijeme, odspavaju osam sati, a ujutro se probude umorni i bezvoljni. Kako tvrde stručnjaci, uzroci toga mogle bi biti nesvjesne navike koje narušavaju duboki odmor, a koje se uopće ne povezuju sa snom.

Nered u spavaćoj sobi

Psiholozi ističu da nered djeluje poput vizualnog stresa. Pretrpane police, stolice s odjeћom ili neuredan krevet stvaraju osjećaj kaosa u prostoru gdje bi se tijelo trebalo potpuno opustiti. Čak i tijekom spavanja, mozak registrira okruženje, zbog čega ne ulazi lako u duboke faze sna.

Temperatura tijela

Regulacija tjelesne temperature ključna je za kvalitetan san. Ako su stopala ledena, mozak prima signal da tijelo još nije spremno za odmor. S druge strane, pretjerano topla posteljina ili zagušena soba jednako narušavaju fazu uspavljivanja, prenosi N1.

Iako toga mnogi nisu svjesni, tijelo se bori s neugodnostima pa san postaje plići i isprekidan. Zbog toga ponekad par čarapa ili prozračnija posteljina čine razliku između nemirne i mirne noći.

Vitamini u krivo vrijeme

Mnoge osobe navikle su misliti da su vitamini uvijek korisni, bez obzira na doba dana, ali to nije potpuno točno.

Vitamini B kompleksa i vitamin B12 najbolje je uzimati ujutro ili prije podne jer stimuliraju proizvodnju energije i mogu ometati san ako se uzmu navečer. Ovi vitamini potiču metabolizam i mogu držati živčani sustav u stanju budnosti do kasno u noć.

Multivitamini koji sadrže vitamine B skupine također se preporučuje uzimati ujutro s doručkom jer mogu povećati energiju i koncentraciju kada vam je to potrebno – tijekom dana, a ne prije spavanja.

Magnezij predstavlja iznimku jer pomaže opuštanju mišića i smiruje živčani sustav. Najbolje ga je uzimati 1-2 sata prije spavanja. Međutim, ako ga uzimate u velikim dozama ili u kombinaciji s kalcijem, preporučuje se uzimanje tijekom dana jer može izazvati probavne smetnje koje remete san.

Vitamin D može utjecati na proizvodnju melatonina, hormona odgovornog za san, stoga se preporučuje uzimanje ujutro ili prije podne.

Ključno je pratiti kako vaše tijelo reagira i prilagoditi vrijeme uzimanja prema vlastitim potrebama, jer individualne reakcije mogu varirati.

