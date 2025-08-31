Uzimanje previše ovog vitamina može uzrokovati rak

Kako je studija provedena?

U istraživanju je učestvovalo više od 3.700 pacijenata oboljelih od raka i skoro 3.000 kontrolnih pacijenata bez raka, ali hospitaliziranih iz drugih razloga. Analizirani su njihovi prehrambeni obrasci i dnevni unos vitamina A.

Nakon statističke obrade podataka, istraživači su utvrdili tzv. U-oblikovanu povezanost između unosa vitamina A i rizika od raka. To znači da su i najniže i najviše količine unosa vitamina A bile povezane s povećanim rizikom, dok je umjeren unos pokazao zaštitni efekat.

Najjača povezanost otkrivena je kod raka jednjaka, dojke, rektuma i želuca.

Koliko vitamina A je dovoljno?

Prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, preporučeni dnevni unos vitamina A zavisi od pola i životne dobi:

Muškarci: 900 mikrograma RAE

Žene: 700 mikrograma RAE

Trudnice: 770 mikrograma RAE

Dojilje: 1.300 mikrograma RAE

Vitamin A se može unijeti kroz hranu poput mrkve, bundeve, batata, špinata, jaja, tune ili goveđe jetre. Većina ljudi, prema podacima, kroz prehranu unosi dovoljne količine.

Stručnjaci upozoravaju

Studija ima ograničenja, posebno jer je korišten upitnik o učestalosti konzumacije hrane, što može dovesti do pogrešnih sjećanja ispitanika. Također, riječ je o bolničkoj studiji u Vijetnamu, pa rezultati ne moraju nužno biti primjenjivi na druge populacije.

Ipak, zaključak je jasan: i premalo i previše vitamina A mogu biti rizični za zdravlje. Stručnjaci savjetuju da se suplementi vitamina A ne uzimaju bez konsultacije s ljekarom, jer je najbolje unositi ga iz prirodnih izvora.

Šta još utiče na rizik od raka?

Prehrana je samo jedan od faktora. Američko udruženje za borbu protiv raka ističe da na rizik od raka utiču i fizička aktivnost, konzumacija alkohola, pušenje i stil života uopće. Preporučuje se antiinflamatorna ishrana bogata voćem, povrćem, orašastim plodovima, cjelovitim žitaricama i zdravim mastima, kao i redovno kretanje i kvalitetan san, prenosi N1.

