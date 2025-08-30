Tri napitka pomažu u prevenciji raka

Kad je riječ o prevenciji raka, najčešće se spominju promjene životnog stila, redovni pregledi i prehrambene navike.

Međutim, prema gastroenterologu školovanom na Harvardu, dr. Saurabhu Sethiju, određeni napici također mogu imati značajnu ulogu u smanjenju rizika od razvoja ove bolesti. Iako nijedan napitak ne može djelovati kao čarobni štit, dokazano je da oni koje preporučuje posjeduju protuupalna i antioksidativna svojstva.

Zeleni čaj

Zeleni čaj često se naziva “supernapitkom” jer je bogat antioksidansima poput katehina, posebno epigalokatehin galata (EGCG). Studije sugerišu da može usporiti rast određenih stanica raka, poput raka dojke, prostate i debelog crijeva. Ipak, naučnici upozoravaju da samo pijenje zelenog čaja ne može spriječiti rak. Njegova glavna korist je smanjenje hronične upale i oksidativnog stresa, koji su povezani s razvojem bolesti. Topla šoljica dnevno može biti jednostavan način podrške prirodnoj odbrani tijela, tvrdi gastroenterolog, prenosi Times of India.

Zeleni smoothie

Mješavina špinata, krastavca, celera i đumbira često se promoviše kao napitak za detoksikaciju. Prava snaga ovog smoothieja je u njegovoj nutritivnoj vrijednosti. Špinat i celer daju folat i vlakna, povezana s manjim rizikom od gastrointestinalnih karcinoma. Dr. Sethi ističe da krastavac osigurava hidraciju i antioksidanse, dok đumbir donosi protuupalne spojeve poput gingerola. Zajedno, ovi sastojci podržavaju tijelo i pomažu u kontroli upale.

Latte od kurkume s dodatkom bibera

Kurkuma je poznata po kurkuminu, spoju koji se povezuje s usporavanjem rasta stanica raka. Dodavanje crnog bibera pojačava njegovu apsorpciju zahvaljujući piperinu. Laboratorijske studije pokazale su obećavajuće rezultate, ali klinički dokazi kod ljudi još se razvijaju. Učinci nisu toliko dramatični kao što se ponekad prikazuje na društvenim mrežama. Ipak, redovno ispijanje lattea od kurkume može doprinijeti protuupalnom načinu života i smanjiti rizik od hroničnih bolesti, tvrde stručnjaci, prenosi Index.hr.

Prije uvođenja bilo kakvih značajnih promjena u prehranu ili način života, uvijek se posavjetujte s kvalifikovanim zdravstvenim stručnjakom.

