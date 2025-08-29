Četiri namirnice koje poboljšavaju zdravlje crijeva

Stručnjaci za prehranu ističu da izbor hrane može imati presudnu ulogu u održavanju ravnoteže crijevne mikroflore.

Dobra vijest je da već jednostavne namirnice, koje mnogi od nas već imaju u kuhinji, mogu znatno pridonijeti zdravlju crijeva i probave.

Jogurt

Jogurt je bogat probioticima, korisnim bakterijama koje pomažu u održavanju ravnoteže crijevne flore. Nutricionisti objašnjavaju da redovna konzumacija jogurta može smanjiti probavne smetnje i poboljšati apsorpciju nutrijenata. Posebno se preporučuje prirodni jogurt bez dodanih šećera i aroma.

Kiseli kupus

Ova fermentirana namirnica sadrži obilje probiotika i vlakana. Prema savjetnicima za prehranu, kiseli kupus može potaknuti probavu i ojačati imunitet. Osim toga, fermentirana hrana uopšteno pomaže u stvaranju dobrih bakterija u crijevima, što je ključno za dugoročno zdravlje.

Cjelovite žitarice

Dijetetičari ističu da vlakna iz cjelovitih žitarica, poput zobi, ječma ili integralne riže, potiču rad crijeva i sprječavaju zatvor. Vlakna takođe služe kao hrana korisnim bakterijama, čime se podstiče njihov rast i održava zdrav mikrobiom. Redovno uključivanje cjelovitih žitarica u prehranu doprinosi stabilnoj probavi.

Banane

Banane su jednostavan, ali učinkovit način da podržimo zdravlje crijeva. Sadrže prebiotike – spojeve koji hrane dobre bakterije u probavnom sistemu Nutricionisti naglašavaju da redovna konzumacija banana može poboljšati probavu i pomoći u održavanju ravnoteže crijevne flore, a ujedno su praktične i lako dostupne.

Uključivanjem ovih namirnica u svakodnevnu prehranu možemo jednostavno podržati zdravlje crijeva i poboljšati opšte stanje organizma, prenosi Index.

