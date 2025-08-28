Ako vam pojačano opada kosa, odmah izbacite ove dvije vrste pića

Iako mnogi povezuju gubitak kose sa starenjem, on je sve češći problem i kod mlađih osoba. Prorjeđivanje kose može početi već u kasnim tinejdžerskim godinama, iako se rizik povećava s dobi. Do 35. godine života, čak 66% muškaraca iskusi određeni stepen prorjeđivanja kose, prenosi Slobodna dalmacija.

Studija, objavljena u časopisu Nutrition and Health, pretjeranom je konzumacijom definirala unos više od 3.500 ml zaslađenih pića sedmično, što odgovara otprilike 11 limenki gaziranih sokova. Jedna od uključenih studija pokazala je da je taj nivo konzumacije povezan sa znatnim porastom gubitka kose, prenosi Mirror.

Štetni učinak šećera na kosu pripisuje se prekomjernoj proizvodnji sebuma koju on potiče na vlasištu. Sebum je masna, voštana supstanca koja normalno djeluje kao hidratantna barijera za zaštitu kože i kose.

Međutim, višak sebuma može potaknuti rast mikroorganizama, iritaciju i upalu – a sve su to faktori gubitka kose. Alkohol također igra značajnu ulogu jer doprinosi i pojačanom opadanju kose.

Smanjenje unosa ovih dviju vrsta pića moglo bi usporiti ili čak spriječiti gubitak kose. Istraživači su takođe identifikovali niz namirnica i napitaka koji mogu pomoći u očuvanju zdravlja kose.

Dodaci vitamina D smanjuju jačinu gubitka kose, dok željezo potiče njen rast. Povećani unos kupusnjača, poput brokule, kupusa i kelja, takođe može poboljšati gustoću kose i ublažiti učinke njenog prorjeđivanja.

