Upozoravajući znakovi srčanog udara kod žena koji često ostaju nezapaženi

Većina nas možda misli da poznaje klasične znakove upozorenja na srčani udar poput boli u prsima ili pritiska u rukama ili nedostatka daha.

Međutim, liječnica Punam Krishan iz National Health Servicea izdala je upozorenje o različitim znakovima srčanog udara kod žena – koji često ostaju nezapaženi.

“Većina nas ima istu sliku u mislima kada je riječ o srčanom udaru – čovjek se hvata za središte prsa s boli koja se širi niz ruku i to je to, a to zapravo nije to”, rekla je.

Stvarnost je zapravo takva da žene često nemaju te klasične simptome i to je jedan od razloga zašto se srčani udari kod žena češće propuste.

Navodi da umjesto intenzivne boli, žene mogu osjetiti blagu bol ili pritisak u prsima koji se može proširiti na ruke, leđa, vrat i čeljust.

“Može se raditi o iznenadnom ekstremnom umoru ili iscrpljenosti, kratkoći daha, mučnini ili povraćanju, bolovima u čeljusti, vratu ili gornjem dijelu leđa, mogli biste se obliti hladnim znojem ili imati osjećaj da nešto nije uredu”, objasnila je.

Napomenula je da je “previše puta” vidjela znakove srčanog udara koji su kod žena propušteni. Moli ljude da ne umanjuju važnost svojih simptoma i napominje da je bolje slušati svoje tijelo nego ignorisati znakove prije nego što bude prekasno.

Koji su simptomi srčanog udara?

Na web stranici National Health Servicea, simptomi srčanog udara su: bol u prsima (osjećaj pritiska, težine, stezanja ili stiskanja u prsima), bol u drugim dijelovima tijela (može se osjećati kao da se bol širi iz prsa u ruke – obično lijevu ruku, ali može zahvatiti obje ruke, čeljust, vrat, leđa i stomak), osjećaj vrtoglavice ili omaglice, znojenje, kratkoća daha, osjećaj mučnine ili povraćanje, neodoljiv osjećaj tjeskobe (slično napadu panike) te kašalj.

Važno je zapamtiti da se simptomi mogu razlikovati od osobe do osobe i, iako je bol u prsima najčešći, neki mogu imati kratkoću daha, mučninu ili povraćanje te bol u leđima ili čeljusti bez ikakve boli u prsima, prenosi Klix.

