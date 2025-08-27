Ove promjene na grudima mogu ukazivati na potencijalnu opasnost od raka dojke kod žena

Kako tvrde ljekari, promjene na grudima mogu biti znak raka dojke, pa ukoliko to primijetite bitno je da ne odlažete odlazak ljekaru.

Ljekari također ističu da mekana masa koja se pomjera ispod vaše kože najvjerovatnije može biti cista ispunjena tečnošću. Ukoliko je grudvica čvrsta, moguće je da se radi o benignim promjenama, ali je sve bitno provjeriti sa ljekarom.

Tragovi koji podsjećaju na ugriz insekta, crvenilo ili osip, koji ne prolaze ni nakon nekoliko sedmica mogu biti znak nekog od oblika raka dojke.

Ukoliko tkivo postane nabrano poput narandžine kože, to može biti znak začepljenja limfnih čvorova.

Rak kože koji se najčešće javlja na nogama, ali i grudima također može biti meta ove bolesti. Prilikom samopregleda bitno je da obratite pažnju na asimetrije, ivice mladeža koje su nepravilne, varijaciju boja i na to da li raste i širi se.

